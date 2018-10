Booking Suntik Rp3,04 Triliun ke Grab

Jakarta: Booking, penyedia layanan pemenasan hotel mengumumkan kerja sama strategis dengan Grab.



Kerja sama ini dalam bentuk investasi senilai USD200 juta atau sekitar Rp3,04 triliun. Dalam keterangan resminya, disebutkan semua layanan Booking Holdings dapat menawarkan layanan transportasi melalui aplikasi mereka yang didukung oleh Grab.



Sementara pelanggan Grab dapat memesan berbagai akomodasi yang didukung oleh Booking dan Agoda.

Grab sendiri sebelumnya telah mendapatkan investasi sebesar USD2 miliar dalam babak pendanaannya kali ini, dan sedang dalam proses mendapatkan investasi sebesar USD3 miliar pada akhir tahun ini.“Grab telah bertumbuh dengan sangat mengesankan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir,” kata Todd Henrich, SVP and Head of Corporate Development for Booking Holdings.Kemitraan antara Booking Holdings dan Grab membuka akses pengguna Grab memesan layanan yang berkaitan dengan wisata melalui aplikasi Grab untuk pertama kalinya, dan melakukan pembayaran via dompet digital, GrabPay.Kemitraan ini juga menggarisbawahi komitmen Grab untuk menjadi everyday super app terdepan di Asia Tenggara, menawarkan layanan transportasi ride-hailing, pengantaran makanan, pengantaran kiriman dan pembayaran digital bagi jutaan pengguna di wilayah ini. Grab hadir di 235 kota di 8 negara dan menghubungkan 8 juta wirausahawan mikro melalui platformnya.“Pasar perjalanan online di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh tiga kali lipat pada 2025. Kami melihat banyak sinergi antara industri pariwisata dan transportasi yang akan membantu kami memaksimalkan kesempatan besar ini," kata Ming Maa, President of Grab."Investasi Booking kepada Grab menunjukkan kepercayaan dalam kemampuan kami mengeksekusi dan mengembangkan layanan O2O, serta menghadirkannya di 235 kota, tempat kami beroperasi.”(MMI)