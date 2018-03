Google Contatcts Mulai Dukung Kirim Uang

Jakarta: Google telah menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna Contacts mengirimkan uang via Google Pay Send selama beberapa bulan terakhir. Baru-baru ini, Google merilis fitur tersebut ke pengguna Contacts.



Belum secara resmi diumumkan, sejumlah pengguna Android menemukan fitur baru ini telah tersedia dan dapat digunakan. Ikon Send baru telah diimplementasikan di aplikasi Contacts, namun baru ditambahkan via update dari server, bukan via Google Play Store.

Untuk saat ini, belum tersedia opsi Request untuk uang, pengguna hanya dapat mengirimkan uang ke individu yang terdaftar pada kontak. Namun, pada penelisikan aplikasi yang beredar tahun lalu, Contacts disebut akan memungkinkan pengguna meminta uang, tidak sekadar mengirimkannya.Selain itu hingga saat ini, masih belum tersedia informasi pasti terkait rencana Google dalam menggulirkan fitur ini secara penuh, atau sebagian. Meskipun demikian, sejumlah pihak menyakini Google akan segera menggulirkan fitur ini ke seluruh pengguna.Sebelumnya, Google juga dilaporkan tengah menguji bar pencarian membulat pada situs mobile miliknya, yang ditemukan di Swedia. Selain bar pencarian baru tersebut, Google juga menghadirkan perbaikan lain pada update yang tengah diujikannya tersebut.Sementara itu, Google kembali menggulirkan update untuk asisten digital miliknya, dan menambahkan fitur dan perbaikan baru untuk menawarkan pengalaman penggunaan lebih baik.Fitur baru untuk Action ini mengusung nama Custom Device Actions, dan memungkinkan produsen perangkat untuk memperluas kehadiran Assistant serta menambahkan fungsionalitas bawaan khusus pada perangkat.Google juga turut merayakan Hari Mario pada tanggal 10 Maret lalu melalui update yang digulirkannya ke Google Maps. Melalui update tersebut, Google mengganti ikon lokasi dengan gambar Mario mengendarai mobil kesayangannya. Namun, gambar tersebut hanya akan tersedia di Google Maps selama satu pekan.(MMI)