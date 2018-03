12 Inovasi TIK Indonesia Berhasil Isi Delapan Kategori WSIS Prizes 2018

Jakarta: Setiap tahunnya, organisasi International Telecommunation Union (ITU) yang bernaung di bawah PBB menggelar ajang The World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2018.



Ajang ini merupakan penghargaan atas inisiatif atau inovasi pembangunan bidnag teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terbagi dalam 18 kategori. Tahun ini sebanyak delapan kategori WSIS Prizes 2018 berhasil diisi oleh 12 inovasi dari Indonesia.

"Tahun lalu kita mendapatkan empat champion, tahun ini dapat dua belas champion. Jadi dari delapan belas kategori yang diperlombakan di dunia, kita masuk di delapan kategori. Itu merupakan peningkatan apresiasi dunia kepada Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.Inovasi dari Indonesia dalam ajang tersebut seluruhnya mendapatkan posisi Champion atau terbaik kedua. Baru di tanggal 19 hingga 23 Maret 2018 akan dilakukan penjurian inovasi terbaik yang layak menjadi posisi Winner alias juara pertama.Penilaian yang dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil voting saja tapi ada penilaian yang dilakukan oleh pakar dari berbagai aspek di bidang TIK. Pada kategori “The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development” diisi oleh CFDS UGM dan Siberkreasi.id.Kategori “Information and communication infrastructure: an essential foundation for the Information Society” diisi oleh BP3TI Kominfo kemudian kategori “Access to information and Knowledge” diisi oleh Pusat Pemberdayaan Informatika dan Pedesaaan Pemalang.Untuk kategori “Capacity Building” diisi oleh Relawan TIK Goes to School, dan INCAKAP. Beralih ke kategori “ICT App: e-health” diisi Lacak Malaria dan MedUp. Kategori “ICT App: e-employment” diperoleh oleh Kerjabilitas.Selanjutnya kategori “ICT App: e-agriculture” diisi Baktiku Negeriku. kemudian kategori “Media” berhasil diisi oleh dua inovasi sekaligus yakni IndonesiaBaik.id dan Tambo News.(MMI)