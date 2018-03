Dianggap Dukung Penjual Barang Palsu, Amazon Dikritik

Jakarta: Pendiri Elevation Lab, Casey Hopkins menuduh Amazon membantu pihak menjual barang palsu dalam sebuah blog post. Elevation Lab adalah sebuah perusahaan kecil yang membuat headphone stand, The Anchor. Mereka menjual produk tersebut melalui Amazon. Produk itu terbukti disukai banyak orang.



Namun, tiba-tiba ada pihak lain yang meniru produk tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih murah dengan nama yang sama. Alhasil, penjualan Elevation Lab turun, tercuri oleh pihak peniru. Hopkins menyebutkan, hal ini tidak hanya terjadi pada perusahaannya.

"Penjual palsu saat ini, Suiningdonghanjiaju Co Ltd, telah berjualan selama lima hari dan mendapatkan semua pembeli potensial kami," tulis Hopkins.Seolah itu tidak cukup buruk, dia berkata, Elevation telah membayar Amazon untuk mengiklan produk yang telah mereka kembangkan dan kirimkan ke konsumen. Hopkins menyebutkan, Suiningdonghanjiaju menjual barang tiruan palsu dengan kualitas buruk.(Foto: Elevation Lab)Sekarang, Amazon telah menghapus Suiningdonghanjiaju dari situsnya. Kepada CNET, Hopkins berkata, Amazon telah menyisir situsnya dan memburu para penjual palsu sebanyak lima kali dalam waktu beberapa minggu belakangan.Namun, para penjual palsu biasanya kembali dengan nama yang berbeda satu minggu kemudian. Sementara itu, dia berkata, Amazon memerlukan waktu lima hari untuk menghapuskan para penjual barang palsu.Sebelum Hopkins membuat protes, Amazon memang telah sadar akan adanya masalah penjual barang palsu dan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka pernah menuntut pihak yang menjual barang palsu. Mereka juga telah membuat Brand Registry yang berisi daftar logo dan properti intelektual perusahaan.Tahun lalu, Vice President of Amazon Marketplace, Peter Faricy, berkata pada Reuters bahwa daftar itu memungkinkan Amazon untuk menghapuskan barang-barang palsu dari situsnya.Sementara Hopkins merasa, Amazon bisa melawan para penjual barang palsu dengan mudah tapi mereka tidak melakukan itu."Kami dengan tegas melarang penjualan produk palsu dan menanamkan investasi besar -- baik dalam bentuk uang ataupun energi -- untuk memastikan peraturan kami terkait hal itu dipatuhi," tulis Amazon sebagai jawaban atas protes Hopkins."Kami bekerja sama dengan vendor, penjual dan pemegang hak cipta untuk memperkuat perlindungan atas merek mereka di Amazon. Semua pemegang merek dapat mendaftarkan merek mereka di layanan Brand Registry untuk mengatur dan melindungi dan properti intelektual mereka di Amazon."(MMI)