AMD Kejutkan NVIDIA Lewat Kartu Grafis GPU 7nm

Las Vegas: Di CES 2019, AMD mengumumkan kartu grafis terbarunya AMD Radeon VII yang diklaim menjadi senjata berduel dengan produk tertinggi NVIDIA GeForce RTX 2080.



Penggunaan GPU Vega 20 fabrikasi 7nm membuat AMD Radeon VII menjadi kartu grafis pertama di dunia dengan GPU ukuran tersebut. AMD mengklaim bahwa performanya lebih cepat 25 persen dibandingkan seri tertinggi generasi sebelumnya, yaitu AMD Radeon Vega 64.

AMD Radeon VII yang berada di posisi high end masih menggunakan arsiterktur Vega. AMD menyebut kartu grafis ini menargetkan kebutuhan game terbaru kelas AAA, virtual reality, dan kegiatan rendering video serta grafis 3D.AMD hanya menyebutkan bahwa AMD Radeon VII hadir dengan boost clock 1800MHz atau 1,8GHz, dengan VRAM 16GB dan memory bandwidth 1TBps serta AMD FreeSync2 HDR.Dalam presentasi yang ditunjukan CEO AMD, Dr.Lisa Su mendemokan AMD Radeon VII memainkan game Devil May Cry V di resolusi 4K mampu berjalan di framerate lebih dari 100fps,.Selain itu, dipresentasikan framerate dari game Battlefield V, Far Cry 5, dan Strange Brigade yang dimainkan dalam resolusi 4K, dan dibandingkan langsung dengan performa NVIDIA RTX 2080. AMD RAdeon VII menang tipis.AMD Radeon VII disebut mulai ke pasar pada 7 Februari 2019 dengan harga ritel USD699 atau senilai Rp9,8 juta. Sudah termasuk game Resident Evil 2, Devil May Cry 5, dan Tom Clancy's The Division 2.(MMI)