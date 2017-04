Facebook Ingin Buat Cara Mengetik Langsung dengan Otak

Metrotvnews.com: Facebook baru saja memperkenalkan proyek baru dari grup riset Building 8. Proyek ini bertujuan untuk membuat antarmuka otak-komputer yang memungkinkan Anda mengetik dengan otak.



Regina Dugan, mantan Director DARPA dan mantan Head of ATAP dari Google, mengumumkan hal ini dalam konferensi developer F8 yang Facebook adakan di San Jose. Dugan, yang kini menjadi Pemimpin tim Building 8, mengatakan, tujuan dari proyek ini adalah memungkinkan otak untuk melakukan "klik". Hal ini akan mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi.

The Verge melaporkan, Dugan menyebut teknologi ini sebagai "mouse otak untuk AR". Itu berarti, ia bisa menjadi cara yang tepat untuk menerima input langsung dari otak saat menggunakan headset AR. Dengan begitu, perangkat AR ekstra untuk melacak gerakan tubuh tidak lagi diperlukan. Teknologi ini juga bisa digunakan oleh pasien yang mengalami kelumpuhan parah.Dugan menekankan, teknologi ini tidak akan melanggar privasi otak Anda. "Teknologi ini tentang menerjemahkan kata-kata yang telah Anda ingin bagikan dengan mengirimkannya ke bagian tengah dari otak Anda," tulis Facebook dalam pernyataan resmi.Facebook membandingkan proses ini dengn proses mengambil foto. "Anda mengambil banyak foto dan memilih foto mana yang akan Anda bagikan. Sama seperti itu, Anda memiliki banyak pikiran tapi hanya memilih untuk membagikan sebagian dari ide itu."Saat ini, Facebook berkata, para peneliti di Stanford telah berhasil membuat sistem yang memungkinkan pasien lumpuh mengetik 8 kata per menit dengan otaknya. Tujuan akhir proyek ini, kata Dugan, adalah membuat sistem yang memungkinkan Anda untuk mengetik lebih cepat dari tangan, yaitu lebih dari 100 kata per menit.Dugan berharap, teknologi ini tidak perlu ditanamkan ke dalam tempurung kepala seseorang. "Kami rasa, cara terbaik yang harus kami coba adalah optical imaging."(MMI)