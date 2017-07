iOS 11 Cegah iPhone Terhubung ke WiFi Bermasalah

Metrotvnews.com: Pernahkah Anda menghubungkan iPhone ke jaringan WiFi di tempat umum kemudian ponsel Anda akan terus mencoba untuk terhubung ke jaringan tersebut? Biasanya, ponsel Anda akan gagal terhubung karena jarak Anda yang terlalu jauh atau password jaringan itu sudah berubah.



Apple berusaha untuk mengatasi masalah ini. Melalui iOS 11, yang versi betanya baru diluncurkan, Apple akan membuat iPhone secara otomatis berhenti mencoba untuk terhubung ke jaringan WiFi yang terbukti bermasalah, lapor The Independent.

New in iOS 11: It learns to stop connecting you to crappy WiFi! (like Whole Foods, Starbucks, airport, etc) pic.twitter.com/vz089HWvGW