Desain Baru Gmail Tampilkan Kalender di Samping Email

Jakarta: Kemarin, Google mengaku bahwa mereka berencana untuk merombak desain Gmail dalam waktu beberapa minggu ke depan.



Desain baru untuk Gmail itu akan bisa dilihat oleh para pengguna Gmail di web, membuatnya semakin mirip dengan Gmail pada perangkat mobile.

The Verge berhasil mendapatkan screenshot dari desain baru Gmail ini, yang kini sedang diuji oleh Google secara internal dan juga oleh rekan-rekan terpercaya mereka.Desain baru ini memiliki elemen dari Material Design Google dan beberapa fitur baru yang pada awalnya diperkenalkan dalam Inbox.Gambar: The Verge Google mengimplementasikan Smart Reply untuk versi web dari Gmail, fitur yang berfungsi untuk menyediakan saran balasan untuk membalas email dengan cepat dan tersedia pada versi mobile dari Gmail.Sementara fitur Snooze memungkinkan Anda untuk menghilangkan email dari kotak masuk Anda sampai waktu tertentu. Jadi, Anda bisa menghindari sebuah email sampai Anda siap untuk menjawabnya. Kedua fitur ini telah tersedia pada aplikasi Inbox.Desain baru Gmail ini juga dilengkapi dengan sidebar. Anda memiliki opsi untuk mengisinya dengan aplikasi kalender dari Google, aplikasi catatan Keep atau menampilkan email Anda secara berdampingan. Ini mungkin adalah bagian yang paling berguna dari perombakan desain Gmail, memudahkan Anda untuk membuat janji temu.Google menyediakan tiga layout yang bisa Anda pilih. Layout pertama adalah tampilan default yang memungkinkan Anda melihat email dengan lampiran yang ditonjolkan. Sementara desain kedua, lampiran pada email tidak akan ditonjolkan. Pada desain terakhir, Anda bisa melihat lebih banyak email dalam satu halaman.(MMI)