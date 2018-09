AS Ungkap Dalang Serangan WannaCry dari Korea Utara

Jakarta: Departement Keamanan Amerika Serikat menuduh keterlibatan Korea Utara terkait peretasan yang dialami Sony Pictures pada tahun 2014, serta serangan ransomware WannaCry yang terjadi pada tahun 2017.



Operasional peretasan siber yang dialami Sony Pictures pada akhir tahun 2014 lalu diyakini Amerika Serikat sebagai tanggapan dari film The Interview, yang dibintangi oleh Seth Roger dan James Franco dan bercerita mengenai pembunuhan Kim Jong-un.

