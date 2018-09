Ini Beberapa Game yang Siap Dukung NVIDIA RTX

Jakarta: GPU Turing milik NVIDIA mencoba menawarkan berbagai terobosan grafis, tentunya juga untuk pengalaman bermain game yang lebih baik.



Dalam pengumumannya, NVIDIA menyebut telah menggandeng berbagai developer game, dan kemampuan rumpun RTX sudah tersedia pada beberapa game, dan akan hadir untuk game yang bakal dirilis.

Dalam konferensi terbatas dengan beberapa wartawan, pihak NVIDIA mengatakan beberapa game kelas berat sudah bisa dijalankan pada resolusi 4K HDR dan refresh rate 60Hz.Artinya, gamer yang sudah menggunakan monitor dengan resolusi 4K bisa melihat kualitas visual yang jauh lebih baik, dengan kestabilan minimal 60Hz. Kemampuan ini berjalan menggunakan NVIDIA RTX 2080.Di bawah ini Anda bisa melihat daftar game yang telah mendukung pengaturan tersebut. Beberapa game ini adalah Final Fantasy XV, Hitman, Destiny 2, Resident Evil 7, Call of Duty: WWII, dan Battlefield 1.NVIDIA mengklaim semua game ini berjalan pada kecepatan lebih dari 60fps. Satu hal yang menarik, cukup banyak game buatan EA yang mendukung pengaturan ini.Sementara itu, ada juga game lainnya yang akan mengoptimalkan berbagai efek visual yang memanfaatkan kemampuan NVIDIA RTX. Peningkatan kualtias visual ini tergantung pada game yang akan dimainkan.Ada game yang memang menerapkan efek cahaya dengan objek yang transparan, atau ada juga game yang kental dengan unsur bayangan objek.Game yang mendukung dan sudah meluncur di pasar saat ini di antaranya adalah Shaodw of The Tomb Raider, PUBG, dan FInal Fantasy XV. Adapun game yang akan datang yang bisa memanfaatkan teknologi Ray Tracing NVIDIA RTX adalah Metro Exodus.“Pada Shadow of The Tomb Raider, kami memanfaatkan Ray Tracing untuk membuat bayangan lebih tajam. Ini membuat satu adegan di desa kecil yang terdiri dari banyak orang menjadi lebih realistis. Ditambah dengan berbagai sumber cahaya kecil, seperti lilin,” kata NVIDIA Director of Technical Marketing, APAC Jeffrey Yen.Jeffrey juga mengatakan bahwa Battlefield V akan menjadi game berikutnya yang bisa mengeluarkan kemampuan NVIDIA RTX.Dalam beberapa cuplikan yang sudah beredar, Battlefield V cukup menyita perhatian karena latar permainan dan tampilan visual yang memukau.(MMI)