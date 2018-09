Nokia 6.1 Plus, Android One Berponi Pertama Nokia di Indonesia

Jakarta: HMD Global menggenjot lagi daftar produk smartphone Nokia di Indonesia. Hari ini, 6 September 2018, mereka kembali merilis smartphone terbarunya di Indonesia, Nokia 6.1 Plus. Ponsel ini lebih dulu meluncur di India pada akhir Agustus.



Menariknya, ini menjadi smartphone Android One berponi pertama dari Nokia untuk Indonesia.

Nokia 6.1 Plus atau yang juga dikenal sebagai Nokia X6 di luar negeri hadir dengan desain balutan kaca, sehingga terlihat elegan. Ponsel ini mengadopsi prosesor kelas menengah Qualcomm Snapdragon 636.

Layarnya mengusung ukuran 5,8 inci beresolusi Full HD+ dengan aspek rasio 19:9, sehingga terasa sangat lega dan masih pas di genggaman tangan. Spesifikasinya masih sama dengan Nokia 6.1 Plus di India. Sistem operasinya berbasis Android One Oreo dengan dukungan RAM 4GB dan memori internal 64GB yang bisa ditambah MicroSD.Kameranya juga ikut mengusung kamera ganda di bagian belakang yang beresolusi 16MP+5MP. Kamera ini sudah mendukung kecerdasan buatan dan Google Lens yang mampu mendeteksi objek foto (image recognition) dan terhubung ke mesin pencarian Google.Sementara kamera depannya beresolusi 16MP juga dibekali fitur AI. Tersedia mode unik yang diberi nama Bothie. Fitur ini membuat kamera belakang dan depan aktif bersamaan dan tampil dalam mode split screen di layar, yang juga tersedia di Nokia 8.Kapasitas baterainya sebesar 3.060 mAh yang sudah didukung teknologi pengisian cepat dari Qualcomm serta penggunaan kabel USB-C. Nokia 6.1 Plus dibanderol di harga Rp3,4 juta sehingga ikut meramaikan pasar smartphone di harga Rp3 juta - Rp4 juta dan RAM 4GB.(MMI)