Google Siapkan Program Beta untuk YouTube Android

Jakarta: Google baru saja melakukan update pada halaman Frequently Asked Questions (FAQ) aplikasi YouTube, menambahkan informasi terkait dengan program beta baru untuk pengguna Android. YouTube beta untuk pengguna yang ingin menguji fitur eksperimental.



Fitur tersebut diperkirakan akan tersedia pada versi akhir dari aplikasi YouTube. Android Beta Program YouTube ini terbuka untuk seluruh pengembang, namun Google meminta masyarakat untuk tidak mempublikasikan atau berbagi fitur yang diuji hingga secara resmi diluncurkan atau diumumkan.

Untuk menjadi penguji beta YouTube Android, pengguna perlu mengukuti sejumlah langkah. Pengguna juga dapat keluar dari program beta ini kapanpun diinginkan, dengan mengunjungi halaman khusus dan memilih untuk "meninggalkan program".Saat mengunjungi halaman opt-in program pengujian beta ini, pengguna harus telah masuk ke Google Account. Kemudian, pilih opsi Become a tester atau menjadi penguji, lalu ikuti instruksi yang muncul di layar untuk mulai menggunakan YouTube Android versi beta.Sementara itu, Google turut mengumumkan bahwa aplikasi YouTube Go telah diunduh dan diinstal oleh lebih dari 100 juta kali di Play Store. Jumlah ini mengindikasikan bahwa YouTube Go merupakan aplikasi Go paling populer di pasar saat ini.Sebelumnya, YouTube versi mobile dan desktop sempat mengalami permasalahan, menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Mendapatkan laporan dari pengguna, tim YouTube mengonfirmasi permasalahan ini via Twitter dan berhasil memperbaikinya dalam kurun waktu sekitar dua jam kemudian.YouTube juga mengumumkan kehadiran dukungan untuk pemutaran DVR pada sejumlah jaringan yang ditawarkan pada layanan YouTube TV. Sebelumnya, pengguna YouTube TV hanya dapat mengendalikan acara yang mereka tonton setelah tersedia di bagian on-demand.(MMI)