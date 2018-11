Samsung Rilis Ponsel Android Go Kedua, Galaxy J4 Core

Jakarta: Samsung diam-diam meluncurkan ponsel Android Go kedua mereka, Galaxy J4 Core. Pada bulan Agustus lalu, Samsung telah meluncurkan Galaxy J2 Core, yang merupakan ponsel Android Go pertama mereka, lapor Android Police.



Sama seperti J2 Core, J4 Core masih menggunakan Android Go yang didasarkan pada Android 8.1 Oreo dan bukannya Android 9 Pie.

Secara spesifikasi, J4 Core sedikit lebih baik dari pendahulunya. Ponsel ini memiliki layar yang lebih besar dan resolusi yang lebih tinggi. J4 Core memiliki layar 6 inci dengan resolusi 1480 x 720.Menurut laporan The Verge, ponsel ini menggunakan baterai berdaya 3.300 mAh dan memiliki memori internal 16GB, dua kali lipat dari memori J2 Core. Namun, spesifikasi lain dari J4 Core mirip dengan J2 Core.J4 Core menggunakan prosesor quad-core dengan kecepatan 1,4GHz, dan RAM 1GB. Untungnya, Android Go memang didesain untuk digunakan pada ponsel dengan spesifikasi rendah.Untuk kamera, pada J4 Core, Samsung menanamkan spesifikasi yang serupa J2 Core. Keduanya memiliki kamera belakang 8MP dan kamera depan 5MP. Sayangnya, masih belum diketahui berapa harga dari ponsel ini.Tidak lama setelah Samsung meluncurkan J2 Core secara global, mereka meluncurkan J2 Core di Indonesia . Tidak tertutup kemungkinan, perusahaan Korea Selatan itu juga akan membawa ponsel Android Go baru mereka ke Tanah Air.(MMI)