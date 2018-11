Penerus Vine akan Dirilis Awal Tahun Depan

Jakarta: Vine masih belum mati, menurut salah satu kreatornya, Dom Hofmann.



Memang, dia telah mengembangkan penerus dari Vine selama beberapa waktu, meski dia juga sempat menghentikan proyek itu. Sekarang, dia mengumumkan bahwa penerus Vine akan dinamai Byte dan akan dirilis pada musim semi tahun depan.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc