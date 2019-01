Pengguna Netflix Baru tak Bisa Bayar via iTunes

Jakarta: Netflix tidak lagi menerima pembayaran melalui iTunes. Sebelum ini, mereka memang telah melakukan eksperimen, melarang pengguna iOS di berbagai negara untuk melakukan pembayaran via iTunes.



Kepada VentureBeat, mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan hal ini secara global.

"Kami tidak lagi menerima iTunes sebagai metode pembayaran untuk para pelanggan baru," kata juru bicara Netflix. Sementara orang-orang yang telah melakukan pembayaran via iTunes akan tetap bisa melakukan pembayaran melalui iTunes.Netflix tidak menjelaskan kapan tepatnya perubahan ini akan berlaku di global. Namun, seorang juru bicara memperkirakan bahwa Netflix melakukan perubahan ini mulai akhir bulan lalu.Dia juga mengatakan, pelanggan yang telah membatalkan langganannya dan ingin kembali berlangganan, tidak akan bisa melakukan pembayaran via iTunes.Keputusan Netflix ini menunjukkan adanya ketegangan antara developer aplikasi dengan distributor aplikasi, yaitu Google dan Apple.Para developer telah meminta Apple dan Google untuk menurunkan biaya yang mereka minta setiap terjadi transaksi pada aplikasi yang muncul di toko aplikasi mereka.Apple dan Google sama-sama meminta biaya 15 persen dari biaya berlangganan pada aplikasi yang ada di platform mereka. Dulu, keduanya meminta 30 persen. Mereka telah menurunkan biaya yang mereka minta.Sekarang, para pengguna iPhone dan iPad yang ingin berlangganan harus mengunjungi situs Netflix jika mereka ingin mulai berlangganan. Sementara di Android, Netflix mencegah pengguna untuk melakukan pembayaran melalui Play Store sejak bulan Mei.Netflix bukanlah satu-satunya aplikasi yang keberatan dengan biaya yang ditetapkan oleh Apple dan Google. Layanan streaming musik Spotify, media Financial Times, developer Fortnite Epic Games, dan developer Steam, Valve juga sempat mengalami masalah dengan Apple dan Google.(MMI)