Sejak 2011, Ratusan Orang Mati karena Selfie

Jakarta: Secara global, sebanyak 259 orang mati karena mengambil selfie, menurut studi yang dirilis di Journal of Family Medicine and Primary Care.



Dalam studi itu, para peneliti dari All India Institute of Medical Scinces, grup universitas negeri medis di New Delhi meninjau laporan tentang kematian terkait selfie yang muncul sejak Oktober 2011 sampai November 2017.

Para peneliti menemukan, kebanyakan kematian akibat selfie terjadi di India, diikuti oleh Rusia, Amerika Serikat dan Pakistan. Sebanyak 72 persen korban itu adalah laki-laki yang berumur di bawah 30 tahun, menurut laporan CNN.Lebih dari 50 persen kematian akibat selfie -- untuk lebih tepatnya 159 kasus -- terjadi di India sejak 2011.Para peneliti menganggap, alasan tingginya angka kematian karena selfie ini karena besarnya populasi anak muda India. Memang, India memiliki populasi di bawah umur 30 tahun terbesar di dunia.Meskipun wanita biasanya mengambil lebih banyak selfie dari pria, para peneliti menemukan bahwa laki-laki biasanya lebih bersedia untuk mengambil selfie dengan pose berbahaya, seperti berdiri di ujung tebing."Inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian atau kecelakaan untuk laki-laki," kata para peneliti.Tenggelam adalah alasan utama kematian terkait selfie. Biasanya, orang-orang yang meninggal tenggelam ketika mereka terjatuh dari kapal atau terbawa ombak ketika mengambil foto selfie. Penyebab kematian tertinggi lainnya adalah "transportasi". Misalnya, orang yang meninggal karena mengambil selfie di depan kamera yang sedang berjalan.Penyebab kematian tertinggi ketiga adalah api dan jatuh dari tempat tinggi. Sementara itu, delapan orang mati karena mengambil selfie dengan binatang berbahaya.Di AS, penyebab utama kematian terkait selfie adalah senjata api. Biasanya, kematian ini disebabkan oleh keinginan untuk mengambil selfie dengan senjata api.Studi ini menyebutkan, laporan kematian akibat selfie lebih sedikit dari yang sebenarnya. Dalam studi itu, dikatakan bahwa orang yang meninggal karena ingin mengambil selfie sambil berkendara dan mati karena kecelakaan akan dianggap sebagai kecelakaan yang mematikan.Selain itu, ada beberapa kejadian di negara berkembang yang tidak melaporkan tentang kematian akibat selfie.Angka kematian akibat selfie juga terus naik. Pada 2011, dilaporkan hanya ada tiga kasus kematian karena mengambil selfie. Pada 2016, angka itu naik menjadi 98 kasus."Selfie itu sendiri bukan masalah, tapi perilaku manusia terkait selfie itu berbahaya. Orang-orang harus diajarkan tentang perilaku berbahaya dan tempat berbahaya yang seharusnya tidak menjadi tempat mengambil selfie," tulis laporan itu.(MMI)