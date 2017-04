Perusahaan Rela Bayar Hacker Demi Serang Sistem Sendiri

Metrotvnews.com: Pertahanan terbaik adalah menyerang. Tampaknya perusahaan Amerika Serikat percaya, itulah cara terbaik untuk menangani masalah keamanan siber.



Ialah HackerOne, platform koordinasi kelemahan dan pencarian bug asal San Francisco. Mereka melaporkan, mereka memiliki sekitar 800 pelanggan perusahaan yang bersedia membayar lebih dari USD15 juta (Rp197,2 miliar) dalam bentuk bonus pada white hat hacker sejak ia didirikan pada 2012.

Sebagian besar hadiah uang itu dibayarkan dalam 2 tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran perusahaan akan bahaya serangan siber, seperti yang dilaporkan oleh New York Post. Beberapa perusahaan yang menggunakan jasa HackerOne antara lain General Motors, Uber, Twitter, Starbucks dan bahkan Departemen Pertahanan.Menurut CEO HackerOne, Marten Mickos, perusahaan dari berbagai industri lebih memilih untuk membayar hacker yang baik untuk mencari kelemahan pada sistem mereka daripada menunggu hingga ada hacker jahat yang menyerang.Mickos mencontohkan Google, yang telah membayar sekitar USD3 juta (Rp40 miliar) melalui program hacker miliknya sendiri untuk mencari kelemahan pada sistem mereka. Sementara Uber telah membayar USD860 ribu (Rp11,3 miliar) selama satu tahun belakangan untuk menggunakan platform HackerOne.Semakin banyaknya orang yang menggunakan perangkat Internet of Things (IoT) juga meningkatkan permintaan akan white hat hacker, ujar Mickos."Hacker yang baik sangat diminati," kata Adam Malon, Director of Cyber Investigation and Breach Response, PwC. Sebagian perusahaan juga mencari white hat hacker untuk dipekerjakan di dalam perusahaan. Sebagian katanya, dapat membawa pulang gaji 6 angka hingga setengah juta dollar AS.(MMI)