Ini Spesifikasi 4 Smartphone Anyar Nokia di MWC 2018

Jakarta: Nokia berhasil menarik perhatian dunia lewat ajang MWC 2018 (Mobile World congress) Barcelona, Spanyol, lewat merilis lima ponsel yang akan mengisi jajaran produk mereka di tahun ini.



Dari lima ponsel yang dirilis, empat di antaranya adalah smartphone yang di tahun ini masih membawa Android murni dan memasukkannya adalam program Android One. Salah satunya bahkan mengusung Android Go.

Dimulai dari perangkat dengan spesifikasi paling unggul, Nokia 8 Sirroco. Smartphone ini memiliki bodi rangka stainless steel berlapis Gorilla Glas 5. Layarnya mengusung ukuran 5,5 inci dengan rasio 16:9 dan resolusi QHD.Nokia 8 Sirocco berisi prosesor Qualcomm Snpadragon 835 2,5GHz, didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB yang berjalan di Android 8.0 Oreo. Smartphone ini dibekali baterai 3.260mAh quick charge dan Qi wireless charging. Tersedia juga fingerprint dan NFC.Untuk kameranya, smartphone ini menggunakan lensa ZEISS dengan lensa ganda di belakangnya. Terdiri dari 12MP 1.4um, f/1.75 dan 12MP 2x Telephoto, 1.0um, f/2.6. serta satu kamera depan 5MP. Nokia 8 Sirocco kabarnya akan dirilis pada bulan April.Beralih ke Nokia 7 Plus, smartphone ini memiliki bodi berbalut ceramic coating, mengusung layar IPS LCD 6 inci beresolusi FHD+. Smartphone ini menjadi produk pertama Nokia yang mengusung rasio layar 18:9.Dapur pacunya ditanamkan Qualcomm Snpadragon 660 2,2GHz dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB yang bisa ditambah MicroSD hingga 256GB. Berjalan di sistem operasi Android 8.0 Oreo serta dibekali baterai 3800 mAh berfitur quick charge dan fingerprint.Pada sisi kameranya, Nokia 7 Plus juga hadir dengan kamera ganda di belakang, 12MP, 1.4um, f/1.75 + 13MP 2x Telephoto, 1.0um, f/2.6 ZEISS, serta satu kamera depan 16MP. Rencananya smartphone ini akan dijual juga di bulan April.Selanjutnya adalah Nokia 6 yang mengusung layar IPS LCD berukuran 5,5 inci beresolusi 1920x1080 dengan rasio layar 16:9. Dapur pacunya menggunakan Qualcomm Snapdragon 630 2,2GHz dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB yang bisa ditambah microSD hingga 128GB.Smartphone ini berjalan di sistem operasi Android 8.0 Oreo yang dibekali baterai 3.000 mAh dan NFC serta pemindai sidik jari. Kameranya masih menggunakan lensa ZEISS dengan kamera belakang 16MP, 1.0um, f/2.0, dan kamera depan 8MP.Kini satu lagi smartphone Nokia yang diperkenalkan di MWC 2018 dan satu-satunya yang masuk dalam proyek Google Android Go yaitu Nokia 1. Smartphone ini tentu saja memiliki RAM hanya sebesar 1GB dan memori internal 8GB yang bisa ditingkatkan hingga 128GB.Spesifikasi tersebut sesuai dengan proyek Android Go yakni menghadirkan sistem operasi Android 8.0 Oreo versi ringan yang bisa berjalan dengan lancar di smartphone RAM 1GB. Smartphone ini memiliki bodi yang terbuat dari plastik dan mengusung layar berukuran 4,5 inci.Prosesornya menggunakan MediaTek MT6737M octa-core dengan baterai kapasitas 2.150 mAh yang bisa dilepas. Kamera belakangnya 5MP dan kamera depannya 2MP. Harga jualnya sekitar USD85 atau Rp1,1 juta. Belum diketahui apakah harganya akan bisa lebih murah lagi.(MMI)