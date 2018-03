AMD Pasang Kartu Grafis Radeon dengan Game Far Cry 5

Jakarta: Di tengah kelangkaan dan melonjaknya harga komponen kartu grafis akibat tren uang kripto, AMD melancarkan strategi untuk tetap menarik minat konsumen berburu produk kartu grafisnya.



Dikutip dari PC GAMER, AMD menggandeng Ubisoft untuk mkartu grafis miliknya dengan game Far Cry 5 bagi mereka yang membeli pre-built PC dari beberapa vendor yang ditentukan oleh AMD, saat ini masih untuk kawasan Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Afrika.

Penjualan kartu grafis yang disertai game adalah hal lumrah. Namun, saat ini sedang terjadi kelangkaan yang membuat harganya meroket. AMD menyebutkan bahwa game Far Cry 5 hanya hadir untuk pembelian PC dengan Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56, dan Radeon RX 580.Sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk pembelian produk kartu grafis terpisah atau stand-alone. Beberapa waktu lalu AMD juga termasuk vendor kartu grafis yang tidak menolak tren uang kripto yang berakibat pembelian karty grafis dalam jumlah banyak untuk cryptomining.Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila langkah ini dilihat sebagai cara AMD agar gamer tetap tetap mempertimbangkan kartu grafis AMD untuk membangun PC gaming mereka. Nantinya, setiap pembelian PC dengan kartu grafis AMD akan disertai kupon utnuk Far Cry 5 yang bisa di redeem di Uplay.Promosi ini berlaku mulai saat ini hingga tanggal 20 Mei 2018, sedangkan untuk klaim kupon yang diperoleh dari pembelian hingga tanggal 15 Juli. Bagi mereka yang sudah mendapatkannya namun belum bisa memainkan game tersebut, perlu diingat bahwa Far Cry 5 baru akan dirilis tanggal 27 Maret.(MMI)