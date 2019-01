Siapa Musuh Baru di Film Spider-Man Berikutnya?

Jakarta: Dalam cuplikan Spider-Man: Far From Home, Anda akan melihat Jake Gyllenhaal berperan sebagai Mysterio.



Diciptakan oleh Stan Lee dan Steve Ditko pada 1964, Mysterio adalah salah satu villain lama dari Spider-Man. Dia bahkan merupakan salah satu anggota asli dari Sinister Six, tim villain yang bekerja sama untuk mengalahkan Spider-Man.

Ada beberapa orang yang menggunakan nama Mysterio sebagai nama samarannya. Salah satu orang pertama dan paling populer di balik helm Mysterio adalah Quentin Beck.Dia adalah seorang stuntman dan juga pesulap, yang juga memiliki pengetahuan tentang robotika dan kimia. Dia kemudian menjadi seorang penjahat dengan tujuan untuk membuat dirinya terkenal, lapor Polygon.Beck mencoba membangun karir di industri perfilman. Ketika dia tak kunjung dikenal, dia menjadi frustasi. Dia merasa, cara terbaik untuk mempopulerkan namanya adalah dengan membunuh seorang superhero. Dia memilih Spider-Man karena dia merasa, Spider-Man adalah superhero yang paling mudah untuk dibunuh.Sebagai Mysterio, Beck menggunakan pengetahuannya di bidang efek khusus untuk menipu dan membuat Spider-Man kebingungan. Sementara sebagai stuntman, dia cukup tahu tentang bela diri untuk bertarung dengan Spider-Man.Satu keunikan kostum Mysterio adalah helm-nya yang terbuat dari plexiglass. Helm itu bekerja layaknya cermin satu arah. Mysterio akan bisa melihat keluar sementara orang lain tidak akan bisa melihat ke dalam.Mysterio juga bisa mengeluarkan gas melalui septaunya. Gas itu bisa digunakan untuk menyembunyikan gerakan kaki.Terkadang, dia juga membuat gas dengan berbagai efek, seperti gas yang bisa mengikis jaring laba-laba milik Spider-Man, gas yang menyebabkan kelumpuhan pada orang yang menghisap gas itu, atau membuat orang yang menghirup gas menjadi lebih mudah untuk dihipnotis. Mysterio juga cukup ahli dalam menghipnotis orang lain.Mysterio memiliki potensi besar sebagai seorang villain, terutama karena kebanyakan film superhero saat ini menggantungkan diri pada efek khusus buatan komputer.Dalam cuplikan terbaru film Spider-Man, terlihat Mysterio bertarung dengan sebuah monster elemental. Tidak tertutup kemungkinan, dia membuat monster itu sendiri dan bertarung melawan monster tersebut sendiri dengan tujuan untuk mempopulerkan namanya.(MMI)