Netflix Siap Bawa Lima Anime Anyar, Apa Saja?

Jakarta: Netflix mengumumkan kehadiran lima animasi anyar untuk layanan mereka. Dalam ajang See What’s Next Asia, mereka memamerkan lima animasi, dengan tiga animasi dari studio yang berbeda, dan dua animasi sisanya akan digarap studio Gonzo.



Jika Anda belum mengetahui, Gonzo merupakan studio animasi yang pernah menggarap Afro Samurai.

Tiga animasi yang diprediksi cukup menjanjikan adalah adaptasi Pacific Rim. Kembali ke pertempuran Kaiju dan Jaegers, serial anime Netflix ini akan melanjutkan dan memperluas cerita dari dua film live-action yang ditayangkan sebelumnya.Dalam cerita ini, seorang remaja laki-laki idealis dan adik perempuannya yang naif dipaksa menjadi pilot Jaeger yang terabaikan di lokasi berbahaya untuk mencari orang tua mereka yang hilang.Adaptasi berikutnya adalah Altered Carbon yang memang dari serial Netflix dengan judul yang sama. Anime ini akan mengambil latar di alam semesta yang sama dengan versi live-action yang telah tayang di Netflix, ditambah dengan beberapa elemen baru.Adaptasi ini akan digarap Studio Anima, dan penulis Cowboy Bepop dan Samurai Champloo.Cagaster of an Insect Cage adalah anime berikutnya, mengambil latar waktu di dunia pasca-kiamat, saat penyakit misterius Cagaster mengubah orang menjadi serangga pembunuh raksasa. Serial berbasis manga ini menceritakan perjuangan sepasang remaja untuk bertahan hidup.Cagaster of an Insect Cage.Disutradarai oleh Koichi Chigira, yang pernah menggarap Last Exile dan Full Metal Panic.Dua anime berikutnya garapan Gonzo (pernah menggarap Hellsing dan Afro Samurai) adalah Yasuke dan Trese.Yasuke menceritakan setelah masa perang, seorang pensiunan ronin harus kembali mengangkat pedangnya ketika ia ditugaskan memindahkan seorang anak misterius yang ingin memusnahkan kekuatan gelap.Trese adalah anime berlatar kota Manila. Makhluk mitos cerita rakyat Filipina hidup bersembunyi di antara manusia, Alexandra Trese menemukan dirinya akan berhadapan dengan dunia kriminal bawah tanah yang dikendalikan oleh makhluk gaib jahat.Serial anime ini diambil dari novel grafis Filipina dengan judul yang sama, yang dikarang oleh Budjette Tan dan Kajo Baldissimo.Semua anime anyar garapan Netflix ini dijadwalkan tayang tahun 2019.(MMI)