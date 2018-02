Black Panther, Hasil Gabungan Teknologi Canggih dan Budaya Afrika

Anime dari Godzilla: Planet of the Monsters akan dirilis di Netflix pada minggu depan.

Muncul teori bahwa jawaban terkait pertanyaan siapa orangtua Rey yang ada dalam The Last Jedi bukanlah jawaban sebenarnya.

Para astronaut di ISS juga akan bisa menonton film terbaru dari Star Wars, The Last Jedi.

Netflix disebutkan membawa penulis skenario Daredevil untuk membuat seri TV The Witcher.

Xbox menggelar kuis berhadiah konsol Xbox One X sekaligus sepatu Air Jordan.

The Last Jedi akan diadaptasi menjadi mini seri komik.

komik Sabtu, 03 Feb 2018 16:12 Sabtu, 03 Feb 2018 16:12

Trilogi film Back to the Future akan kembali dihidupkan dalam versi komik oleh kreator One Punch Man.