Nonton Infinity War Puluhan Kali, Penggemar Ini Diundang ke Premier Avengers 4

Jakarta: Tony "Nem" Mitchell adalah seorang YouTuber yang juga merupakan fans berat Marvel. Sama seperti para fans Marvel lainnya, dia menganggap, kesukesan film Marvel merupakan pencapaian bagi fans.



Mitchell telah lama menjadi fans Marvel. Kesukaannya pada para karakter Marvel dan juga para pembuat film mendorongnya untuk menonton Avengers: Infinity War di bioskop setiap hari sampai film itu berhenti ditayangkan di bioskop lokalnya.

UPDATE: I'M GOING TO THE PREMIERE OF AVENGERS 4. THANK YOU @Russo_Brothers pic.twitter.com/hWhSyQqR4s