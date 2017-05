Cuplikan Terbaru Wonder Woman Kenalkan Doctor Poison

Metrotvnews.com: Warner Bros. merilis cuplikan terbaru dari Wonder Woman yang akan tayang pada awal Juni mendatang. Dalam video yang dirilis dalam MTV Movie and TV Awards tersebut, terlihat bagaimana Diana kecil berusaha untuk meyakinkan ibunya, Queen Hippolyta, untuk membiarkannya ikut bertarung.



Menurut laporan CNET, setelah dewasa, harapan Diana terkabul. Dia memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia manusia, tepat ketika Perang Dunia I berlangsung. Dia juga bertemu dengan Steve Trevor, yang digambarkan memiliki lidah tajam, sesuatu yang dapat membuat film Wonder Woman menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan film DC lainnya.

Dalam video ini, juga diperkenalkan villain yang harus Diana lawan. "Dia disebut Doctor Poison," ujar Trevor dalam cuplikan berdurasi 2 menit tersebut pada Diana. "Jutaan orang akan mati, perang akan terus berlanjut."Diperankan oleh Elena Anaya, Doctor Poison adalah salah satu penjahat lama di seri Wonder Woman, seperti yang disebutkan oleh Independent. Biasanya, dia digambarkan sebagai seorang agen berbahaya dari Blok Poros yang ingin mengacaukan Amerika Serikat. Namun, kemungkinan Doctor Poison tidak akan menjadi tokoh penjahat utama dalam film Wonder Woman.Tampaknya, penjahat utama yang harus Diana kalahkan adalah Ares, yang diperankan oleh David Thewlis. Ares adalah seorang Dewa Perang. Sejauh ini, sudah ada terlihat adanya adegan pertarungan antara sang Dewa Perang dengan Diana.