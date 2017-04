Avengers dan Guardians of the Galaxy akan Bertemu di Luar Angkasa?

Metrotvnews.com: Guardians of the Galaxy akan bergabung dengan Avengers dalam Infinity War. Dalam film tersebut, para anggota Avengers akan bertualang ke luar angkasa.



Saat ini, Guardians tidak memiliki satu pun Infinity Stone. Selain itu, dalam film Guardians of the Galaxy Vol. 2, Thanos juga tidak akan muncul. Sementara itu, di Bumi, terdapat banyak Infinity Stones. Karena itu, muncul dugaanbahwa Peter Quill akan membawa anggota Guardians of the Galaxy ke planet asalnya untuk menemui Avengers.

Tidak hanya itu, Guardians juga memiliki motivasi lebih kuat untuk mengalahkan sang Mad Titan, mengingat dua anggota mereka adalah puteri dari Thanos dan dia juga bertanggung jawab atas kematian Drax, seperti yang disebutkan oleh ScreenRant.Rencana Thanos untuk mengumpulkan Infinity Stones akan membawanya ke Bumi. Karena itulah, diperkirakan, Guardians akan menyusulnya. Namun, tampaknya skenario yang Marvel gunakan akan berbeda. Fandango berbicara pada beberapa aktor Guardians untuk membicarakan keterlibatan mereka dalam Infinity War.Zoe Saldana, pemeran Gamora dan Dave Bautista yang memerankan Drax sempat membahas tentang keterlibatan para Guardians dengan Avengers. Satu hal yang menarik adalah Saldana mengatakan, pertemuan ini tidak akan terjadi di Bumi.Hal ini menarik karena itu berarti Thanos tidak menyerang Bumi seperti yang sudah diduga sebelumnya. Bisa jadi, Avengers justru akan pergi ke luar angkasa dan bergabung dengan Guardians untuk bertarung dalam perang galaksi.Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Avengers tahu akan hal ini dan siapa saja yang akan ikut serta dalam pertarungan ini.Dalam teaser pertama, terlihat bahwa Iron Man, Spider-Man dan Star-Lord bersama-sama ada di dunia lain. Karena itu, kemungkinan, Tony Stark dan Peter Parker akan pergi melawan Thanos. Selain dua karakter itu, ada anggota Avengers lain yang juga bisa bertahan hidup di luar angkasa, seperti Thor, Hulk, Captain Marvel, Doctor Strange, Vision dan Scarlet Witch.(MMI)