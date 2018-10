Deadpool akan Jadi Black Panther Berikutnya?

Jakarta: Deadpool mungkin akan menjadi Black Panther baru di Marvel Universe. Marvel Comics meluncurkan komik pertama dari Black Panther vs. Deadpool minggu ini.



Dalam sampul dari buku itu, yang merupakan karya dari Ryan Benjamin dan Rain Beredo, Wade Wilson tengah menggunakan kostum yang terlihat seperti gabungan antara kostum Black Panther dan Deadpool.

Wade Wilson dengan kostum baru ini disebut "Panther-Pool".Dalam seri Black Panther vs. Deadpool, sang Merc with a Mouth pergi ke Wakanda untuk mendapatkan vibranium. Tujuannya memang baik, tapi T'Challa tidak percaya para Wade. Karena itulah, keduanya lalu bertarung, menurut laporan Comicbook.Inilah rangkuman dari cerita Black Panther vs. Deadpool."Untuk alasan yang tidak mau dia katakan (karena itu membuatnya terlihat jahat!) Deadpool memerlukan Vibranium... dan satu-satunya cara untuk mendapatkan Vibranium adalah untuk mengalahkan Black Panther!"Namun, Deadpool dengan cepat sadar bahwa metodenya yang tidak biasa tidak mempan ketika digunakan melawan sang raja Wakanda, negara dengan teknologi paling canggih di dunia..."Sayangnya, masih belum diketahui bagaimana Wade bisa duduk di singgasana milik T'Challa."Menampilkan pertarungan yang hanya bisa Anda lihat di komik (setidaknya untuk sekarang), Black Panther vs. Deadpool menawarkan hal-hal terbaik dari kedua karakter, setengah Black Panther/Wakanda dan setengahnya lagi Deadpool/Crazytown," kata Editor Wil Moss."Dengan mempertemukan (dan terkadang mengadu) kedua karakter ini, Daniel dan Ricardo berhasil untuk menunjukkan nilai yang dianggap penting oleh keduanya."(ELL)