Disney tak Keberatan Deadpool 2 Punya Rating Dewasa

Jakarta: Disney baru saja membeli sebagian besar 20th Century Fox. Itu artinya, Disney, perusahaan yang ramah anak, kini memiliki franchise Deadpool, yang memiliki rating dewasa. Apakah itu artinya Deadpool 2 akan dibuat sedemikian rupa agar bisa ditonton oleh anak-anak?



Dalam konferensi pers terkait akuisisi Fox, CEO Disney, Bob Iger sempat berbicara tentang franchise Deadpool. Dia berkata, dia tidak keberatan dengan film dengan rating dewasa selama mereka bisa menyampaikan hal itu pada para penonton, lapor GameSpot.

