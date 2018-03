X-Men: Dark Phoenix Lebih Mirip Drama Superhero

Jakarta: Fox pastinya berharap X-Men: Dark Phoenix akan mendapatkan sambutan yang lebih baik dari X-Men: Apocalypse atau X-Men: The Last Stand, yang merupakan usaha mereka untuk mengadaptasi "The Dark Phoenix Saga" pada 2006.



Untuk membuat film X-Men terbaru ini berbeda dari film-film X-Men sebelumnya, penulis skenario/sutradara Simon Kinberg tampaknya mencoba membuat Dark Phoenix lebih menyerupai drama daripada film superhero biasa.

"Jean jadi gila dalam film tersebut," kata Tye Sheridan, aktor pemeran Cyclops pada TheWrap."Yah, Cyclops tidak berpikir Jean menjadi gila -- Cyclops hanya berpikir bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya. Ini menarik, drama dalam film itu. Kami membuat film ini lebih menyerupai film drama daripada film superhero."Sophie Turner, yang kembali berperan sebagai Jean Grey dalam Dark Phoenix pernah menyebutkan bahwa film terbaru X-Men itu lebih menyerupai "drama yang kelam". Senada dengan Turner, Jennifer Lawrence -- aktris yang telah memerankan Mystique sejak X-Men: First Class pada 2011 -- juga mengategorikan Dark Phoenix sebagai film drama, lapor CBR.Meskipun Fox telah akan diakuisisi oleh Disney, Fox dikabarkan tetan berencana untuk meluncurkan delapan film X-Men dalam waktu tiga tahun ke depan.(MMI)