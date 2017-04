Lucasfilm dan Marvel Kerja Sama Buat Komik tentang Captain Phasma

Metrotvnews.com: Marvel dan Lucasfilm bekerja sama untuk membuat komik mini seri Star Wars untuk membantu para fans mengerti apa yang terjadi selama jeda antara film The Force Awakens dan The Last Jedi yang akan tayang pada akhir tahun.



Selain mengumumkan keberadaan mini seri ini, Marvel juga mengonfirmasi bahwa komik Star Wars ini akan fokus pada Captain Phasma. Menurut Polygon, Star Wars: Captain Phasma akan terdiri dari 4 komik dan bercerita tentang bagaimana sang kapten dari First Order melarikan diri dari Starkiller Base.

Mini seri ini akan ditulis oleh Kelly THompson dan Marco Checchetto sementara gambarnya akan ditangani oleh Paul Renaud. Star Wars: Captain Phasma akan diluncurkan pada bulan September, beberapa bulan sebelum The Last Jedi ditayangkan.Sebelum ini, Lucasfilm telah merilis komik sebelum The Force Awakens. Komik tersebut bercerita tentang karakter yang muncul di film J.J. Abrams tersebut. Salah satu komik yang paling populer bercerita tentang pilot pemberontak, Poe Dameron.Seperti yang disebutkan oleh io9, terakhir kali Captain Phasma terlihat adalah pada akhir film The Force Awakens. Ketika itu, dia didorong ke pemadat.Meskipun kabar bahwa Phasma berhasil menyelamatkan diri telah beredar sejak awal tahun ini, dalam komik hasil kerja sama Lucasfilm dengan Marvel ini, Anda akan mengetahui bagaimana dia bisa menyelamatkan diri.Satu hal yang pasti, hal pertama yang harus Captain Phasma lakukan adalah bagaimana dia bisa keluar dari pemadat sampah dan menyelamatkan diri sebelum Starkiller meledak. Selain pengumuman tentang komik Captain Phasma, kemarin, trailer The Last Jedi juga akhirnya dirilis.(MMI)