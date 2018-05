Ini Alasan Ant-Man Tidak Muncul di Infinity War

Jakarta: Hampir semua karakter Marvel muncul di Avengers: Infinity War. Namun, ada dua karakter penting yang tidak muncul, yaitu Hawkeye dan Ant-Man, yang ikut bertarung dalam Captain America: Civil War.



Penulis skenario Infinity War, Christopher Markus dan Stephen McFeely menjelaskan mengapa Ant-Man tidak diikutsertakan.

Kedua penulis skenario itu memberitahu The Hollywood Reporter bahwa alasan Ant-Man tidak muncul di Infinity War ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Ant-Man and The Wasp.Bersama dengan film Captain Marvel, film sekuel tersebut akan dirilis di antara Infinity War dan Avengers 4."Tahun depan, semuanya akan menjadi jelas," kata McFeely. "Ant-Man memiliki sesuatu yang khusus, yang merupakan alasan mengapa ada film Ant-Man and The Wasp di antara dua film Avengers. Hal yang sama berlaku untuk Captai Marvel. Kami menganggap hal ini sebagai kesempatan dan bukannya masalah."Markus kemudian menjelaskan sulitnya untuk memasukkan Ant-Man, yang franchise-nya memiliki gaya penceritaan berbeda dari film-film Marvel Cinematic Universe lainnya."Franchise Ant-Man sangat ringan," kata Markus."Ceritanya menyenangkan, membuat Anda merasa lebih muda. Jika kami ingin memasukkan Ant-Man ke dalam film dengan cerita yang sangat berat, kami harus memberitahukan tim kreator film Ant-Man, 'Ya, dia melewati masa-masa berat, tapi lanjutkan saja petualanganmu dan kami akan meneruskannya kemudian.'"Inilah alasan mengapa kami harus mengatur hubugan antar-film dan memutuskan untuk menahan Ant-Man sehingga penonton bisa menikmatinya tanpa merasa aneh."Dalam Infinity War, Hawkeye dan Ant-Man hanya dibahas oleh Black Widow, yang menyebutkan bahwa keduanya memutuskan untuk kembali ke keluarga mereka setelah apa yang terjadi di Infinty War. Setelah itu, keduanya tidak pernah dibahas lagi.(MMI)