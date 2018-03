Baby Groot Bukan Groot yang Lama

Jakarta: Pada akhir film Guardians of the Galaxy, Groot mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan teman-temannya ketika pesawat luar angkasa mereka jatuh.



Banyak orang yang mengira pengorbanan Groot itu berakhir dengan kelahirannya kembali. Dia menjadi versi bayi dari diri lamanya, kehilangan ingatan dan jati dirinya. Meskipun begitu, para penggemar berasumsi bahwa Groot kembali hidup, seperti yang disebutkan oleh Polygon.

First Groot is dead. Baby Groot is his son.