Siapa yang akan Jadi Penjahat di Avengers 4?

Jakarta: Minggu lalu, muncul gambar bocoran dari kartu untuk action figure Thor dan Rocket Racoon pada Avengers 4. Dalam paket penjualan, dituliskan bahwa Thor dan Rocket Raccoon akan menghadapi "ancaman yang lebih berbahaya" dari Thanos.



Mengingat sang Mad Titan membunuh setengah dari populasi galaksi pada Avengers: Infinity War, maka musuh yang akan dihadapi oleh Thor dan Rocket akan menjadi seseorang, atau sesuatu, yang sangat berbahaya.

Penggemar telah memperkirakan siapa atau apakah musuh tersebut. Salah satu teori yang populer, musuh yang akan dihadapi oleh Thor dan Rocket adalah villain dari Fantastic Four, Annihilus.Namun, ada kemungkinan, musuh yang akan keduanya hadapi telah dibahas sekilas dalam berbagai film Marvel Cinematic Universe sejak 2014. Dan musuh ini adalah sesuatu yang pernah dihadapi oleh Guardians of the Galaxy sebelumnya, lapor CBR.Knowhere.Ialah Celestials. Ras ini pernah dibahas dalam film Guardians of the Galaxy. Misalnya, Knowhere, tempat yang menjadi pertemuan para penjelajah luar angkasa, terbuat dari tengkorak seorang Celstial. Di Knowhere, tingal sang Collector, Taneleer Tivan.Ketika dia menjelaskan tentang asal-usul Infinity Stones pada para Guardians, Tivan menunjukkan Celestian Eson the Searcher menggunakan Power Stone untuk menghancurkan satu planet dalam sejekap mata.Meskipun Tivan mengimplikasikan bahwa Celestials telah meninggalkan luar angkasa yang ditinggali beberapa bermilenia-milenia lalu, ada kemungkinan bahwa ras tersebut akan kembali. Terutama karena dalam film Guardians kedua, para Guardians menghadapi seorang Celestial.Dalam Guardians of the Galaxy Vol. 2, Peter Quill tahu tentang jati dirinya, bahwa dia memiliki ayah Celestial.Itulah alasan mengapa dia bisa bertahan hidup bahkan setelah memegang Power Stone dalam film Guardians pertama. Star-Lord dan timnya bertemu dengan Ego, yang memperkenalkan diri sebagai ayah Quill dan seorang Celestial.Pada akhir film, Guradians tahu bahwa Ego berencana untuk memperluas eksistensinya dengan menanamkan bagian dari dirinya di planet-planet yang ditinggali dan memakan makhluk yang tinggal di planet tersebut. Ego hampir berhasil. Untungnya, para Guardians berhasil menghentikan Ego.Di MCU, Ego dikenal sebagai satu-satunya Celestial. Namun, ada kemungkinan bahwa ada Celestial lain yang hidup di pinggaran galaksi.Setelah kematian Ego, ada kemungkinan ras tersebut akan kembali muncul. Di komik, Avengers memang telah menghadapi Celestial beberapa kali.Celestial terlihat benci dengan makhluk hidup lain yang dianggap derajatnya lebih rendah. Selain itu, mereka juga senang akan kehancuran.Setelah Ego mati di tangan para Guardians, dan penyalahgunaan Infinity Stones oleh Thanos, ada kemungkinan, Celestials akan kembali untuk merebut kembali lima Infinity Stones dan menggunakannya untuk membunuh semua makhluk hidup di galaksi.(MMI)