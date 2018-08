Ada Lubang di ISS, Astronaut Tutup dengan Ibu Jari

Jakarta: Pada hari Kamis pagi, para astronaut di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) terbangun dan menyadari bahwa oksigen bocor keluar secara perlahan.



Kendali penerbangan telah menyadari adanya penurunan tekanan sepanjang malam, tapi memutuskan untuk tidak memberitahukan para astronaut karena lubang ini tidak membahayakan nyawa mereka.

When your spaceship suddenly starts leaking air, you fix the hole with duct tape & a gob of epoxy. Nice save, @Space_Station crew! https://t.co/1Va8idShJw pic.twitter.com/pxSJY6eNhc