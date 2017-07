Game PlayerUnknown's Battleground Jadi Referensi Anime

Metrotvnews.com: Game memang seringkali dijadikan referensi dalam anime. Namun sangat jarang sebuah game indie yang baru dikenal di pasar menjadi referensi dalam sebuah anime dan hal tersebut terjadi di sebuah anime bernama Gamers!.



Dalam lagu pembukanya, anime Gamers! memperlihatkan cuplikan pertempuran di game PlayerUnknown's Battleground. Tentu saja dalam penyajian ala anime.

Here's the whole bit from the Gamers! opening in ep2 - apparently the OP director plays @PUBATTLEGROUNDS (thanks @aers00 for that tidbit) pic.twitter.com/mh1TDkMUmA