Fox Jadi Milik Disney, Ini Dampaknya ke MCU

Jakarta: Disney baru saja mengakuisisi studio film dan seri TV milik 21st Century Fox seharga USD52 miliar. Hal ini berarti, Disney kini bisa memasukkan properti Marvel di bawah Fox -- seperti X-Men, Fantastic Four dan Deadpool -- ke dalam Marvel Cinematic Universe.



Dalam sebuah pernyataan resmi, Disney berkata, perjanjian ini memungkinkan mereka untuk menggabungkan karakter-karakter tersebut "dengan keluarga Marvel dalam satu atap dan membuat dunia-dunia yang lebih kaya dan kompleks dengan karakter-karakter dan cerita-cerita yang saling terhubung dengan satu sama lain."

So who do I talk to about a Cap/Human Torch buddy comedy spin-off? I’m thinking Planes, Trains and Automobiles meets Parent Trap. https://t.co/3KRPZOVzq2 — Chris Evans (@ChrisEvans) December 6, 2017

Marvel telah berencana merombak MCU setelah "Fase Ketiga" mereka selesai. Fase tersebut seharusnya berakhir dengan film ke-4 Avengers yang akan tayang pada 2019, yang akan menjadi akhir dari cerita dari Infinity War."Akan ada dua periode yang berbeda. Semua film sebelum Avengers 4 dan semua film setelahnya," kata President of Marecl Studios, Kevin Feige sebelum ini, seperti dikutip dari The Verge.Seri X-Men, yang dimulai pada 2000, memiliki sejarah panjang. Days of Future Past memang mereset semua yang terjadi pada X3: The Last Stand, tapi Marvel harus menemukan cara untuk mengintegrasikan cerita X-Men ke dalam MCU atau membuat ulang cerita X-Men agar sesuai dengan cerita yang telah ada. Selain itu, Marvel juga harus mempertimbangkan seri TV seperti Legion dan The Gifted.Ke depan, X-Men juga akan punya 2 film baru yaitu Dark Phoenix dan The New Mutants yang awalnya ingin ditayangkan pada 2018. Sekarang, Disney mungkin tidak akan mengutak-atik karakter-karakter X-Men.Lain halnya dengan Fantastic Four, yang memiliki reputasi buruk. Film Fantastic Four pada 2005 dan sekuelnya, Rise of the Silver Surfer mendapatkan sambutan yang tidak terlalu hangat. Sementara film reboot pada 2015 lalu justru mendapatkan kritik dari kritikus film dan para fans.Karena itulah, integrasi Fantastic Four ke dalam MCU menjadi salah satu hal yang paling sangat dibicarakan. Chris Evans, yang memainkan Captain America di MCU dan pernah menjadi Human Torch dalam Fantastic Four juga sempat membahas tentang hal ini dalam akun Twitter-nya.(MMI)