Ant-Man and The Wasp Beraksi Sebelum Infinity War

Jakarta: Akhir dari Avengers: Infinity War membuat para penggemar bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi berikutnya.



Salah satu film Marvel -- Ant-Man and The Wasp -- akan tayang di bioskop pada bulan Juli nanti. Sayangnya, kemungkinan, film tersebut tidak akan menjawab rasa penasaran tentang apa yang terjadi setelah Infinity War.

Menurut sinopsis resmi dari Ant-Man and The Wasp, film tersebut mengambil waktu tepat setelah Captain America: Civil War berakhir. Inilah sinopsis yang dibuat oleh Marvel:"Setelah Captain America; Civil War, Scott Lang harus berhadapan dengan konsekuensi dari keputusannya sebagai seorang superhero dan juga sebagai seorang ayah. Dia kesulitan menyeimbangkan kehidupan pribadinya dengan tanggung jawabnya sebagai Ant-Man, dia diminta menyelesaikan misi penting oleh Hope van Dyne dan Dr. Hank Pym.Sekali lagi, Scott harus menjadi seorang superhero dan belajar cara bertarung bersama Wasp karena kerja sama keduanya merupakan kunci untuk menyingkap rahasia masa lalu mereka."Itu artinya, menurut Polygon, kemungkinan, Ant-Man and The Wasp tidak akan membahas tentang apa yang terjadi setelah Infinity War. Film tersebut justru akan fokus tentang bagaimana Scott Lang berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan keluarganya yang rumit dan tanggung jawabnya sebagai superhero.(MMI)