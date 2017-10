4 Hal Penting dari Cuplikan Berikutnya Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

Metrotvnews.com: Cuplikan video baru Star Wars Episode VIII: The Last Jedi baru saja dirilis. Berbeda dengan cuplikan perdananya, kali ini konflik yang disajikan lebih banyak dan mengungkap apa yang akan menjadi cerita utama dalam episode ke-8. Namun, ada berbagai hal menarik yang meungkin Anda lewatkan dari cuplikan tersebut.



Berikut adalah beberapa poin menarik di cuplikan terbaru Star Wars Episode VIII: The Last Jedi:

Mesin perang baru sebenarnya bukanlah hal baru dan pernah diperlihatkan di cuplikan video Star Wars Episode VIII: The Last Jedi yang pertama. Namun kali ini di awal video diperlihatkan sekumpulan model terbaru AT-AT Walker yang sepertinya siap menyerang markas Rebel Alliance. Model baru AT-AT Walker tersebut terlihat lebih tangguh dengan lapisan armor hingga ke bagian kakinya.Di akhir Episode VII, Rey diperlihatkan bertemu dengan Luke Skywalker dan di Episode VIII kali ini ia tampaknya sedang dilatih untuk menjadi Jedi. Namun ada satu hal yang menarik di cuplikan baru kali ini. Rey tampaknya sudah bisa menggunakan lightsaber milik Anakin Skywalker.Sebagai informasi tambahan, Anakin merupakan Jedi yang jatuh ke perangkap "dark side of the force" sehingga berubah menjadi salah satu musuh utama di serial Star Wars, yaitu Darth Vader. Apakah Rey juga akan mengikuti jejak Vader?Meski peralatan tempur baru di Star Wars Episode VIII: The Last Jedi, namun ada satu kapal induk lama yang akan kembali hadir untuk bertempur di film ini yaitu Home One. Ia merupakan kapal induk Rebel Alliance yang ikut berperan saat pertempuran terakhir melawan Empire di Endor.Home One merupakan kapal induk yang dikomandani Admiral Ackbar yang masih diperlihatkan di Episode VII. Di Episode VIII kali ini, kapal tersebut tampak diserang habis-habisan oleh First Order. Mungkin Home One juga akan hancur di Episode VIII.Dulu kami pernah membahasdan hal tersebut tampaknya bakal terulang di Episode VIII yang bakal mirip Episode V. Sebagaimana yang diketahui, Episode V merupakan titik Rebel Alliance hampir hancur dan Empire berhasil menang.Episode VIII akan menggunakan plot yang sama. Hal tersebut diperlihatkan dari berbagai momen penting seperti Rey yang dilatih oleh Luke, sama seperti ketika Luke dilatih oleh Yoda. Selain itu, Rebel Alliance juga terlihat lebih dalam posisi bertahan. Bahkan di satu cuplikan diperlihatkan sebuah markas Rebel Alliance di planet es yang kemungkinan bersar merupakan Hoth, sama seperti di Episode V.Jika benar, maka identitas Rey kemungkinan bakal dibeberkan di Episode VIII kali ini. Hal tersebut dikarenakan identitas Luke yang merupakan anak dari Darth Vader juga dibeberkan di Episode V. Selain itu, Snoke juga bakal sering terlihat dan tidak hanya muncul sebagai hologram.Star Wars Episode VIII: The Last Jedi bakal tayang di layar lebar pada bulan Desember mendatang.(MMI)