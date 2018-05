Seri Lord of the Rings akan Fokus pada Aragorn Muda?

Jakarta: Seri TV Lord of The Rings buatan Amazon mungkin akan bercerita tentang Aragorn ketika dia masih muda.



Sampai sekarang, tidak banyak informasi yang ada tentang seri TV Lord of The Rings buatan Amazon. Satu hal yang pasti, seperti yang disebutkan oleh Slashfilm, seri tersebut akan memakan dana yang sangat besar.

[BREAKING] We have confirmed from multiple sources that @AmazonStudios new billion-dollar #LOTR series will open its first season centered on a young Aragorn.



Let's discuss whats available and how this opens up Tolkien's Legendarium. A thread. #Tolkien

/1 pic.twitter.com/mfbkf4jyX6 — TheOneRing.net (@theoneringnet) May 16, 2018

Rumor bahwa seri TV itu akan mengangkat cerita Aragorn muda berasal dari TheOneRing.net, situs yang cukup terpercaya terkait rumor segala sesuatu berbau Middle-Earth.Melalui Twitter, situs tersebut menyebutkan bahwa musim pertama dari Lord of The Rings akan fokus pada perjalanan Aragorn muda.Baik dalam trilogi film dan novel JRR Tolkien, Aragorn adalah pewaris tahta Arnor dan Gondor. Ketika dia masih muda, Aragorn tidak tahu tentang garis keturunannya. Dia baru mengetahui hal itu ketika dia sudah beranjak dewasa.Dalam trilogi yang disutradarai Peter Jackson, Aragorn memiliki peran penting. Sebagian orang bahkan merasa dia adalah karakter utama dari film tersebut.Dalam trilogi itu, Aragorn sudah berumur 87 tahun. Karena itu, jika seri TV Amazon ingin fokus pada Aragorn ketika dia masih muda, mereka memiliki ruang yang sangat luas.Seri TV ini tidak hanya mengambil inspirasi dari Lord of The Rings, tapi juga berbagai catatan yang dipublikasikan dalam buku buatan Tolkien.Satu hal yang menarik adalah rumor ini menyebutkan musim pertama dari seri TV Lord of The Rings akan fokus pada Aragorn. Ini mengimplikasikan bahwa musim berikutnya akan fokus pada karakter lain.Seri TV ini bisa menjadi cara yang baik untuk menampilkan keseluruhan sejarah dunia buatan Tolkien.(MMI)