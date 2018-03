Cheetah Jadi Penjahat di Wonder Woman 2, Siapa Dia?

Jakarta: Kristen Wiig tengah berbicara dengan Warner Bros. untuk menjadi Cheetah dalam Wonder Woman 2. Meskipun itu bukan berarti Wiig pasti akan mendapakan peran tersebut. Ini menunjukkan bahwa Wonder Woman 2 akan menjadikan Cheetah sebagai penjahat utama.



Lalu, siapa Cheetah?

Cheetah adalah salah satu musuh paling lama dari Wonder Woman. Karena itu, tidak heran jika ada banyak versi dari karakter tersebut. Dalam cerita pertamanya, yang dibuat oleh kreator Wonder Woman William Moulton Marston, Cheetah tidak memiliki kekuatan super. Dia hanya menggunakan kostum cheetah untuk melawan Wonder Woman karena rasa cemburunya.Namun, dalam versi baru, Cheetah dibuat untuk menjadi antitesis dari Wonder Woman. Sama seperti Diana, Cheetah juga memiliki kekuatan para dewa. Hanya saja, jika Diana mendapatkan kekuatannya dari dewa yang dia hormati, Cheetah mendapatkan kekuatannya atas keegoisannya sendiri.Barbara Anne Minerva adalah seorang arkeolog yang mendedikasikan hidupnya untuk mencari rahasia dari berbagai legenda. Dalam cerita asal mula Wonder Woman yang terbaru, Minerva mendapatkan inspirasi dari hubungannya dengan Diana.Ketika dia tahu tentang Themyscira dan Amazon, ini mendorongnya untuk mencari bukti dari keberadaan dewa-dewi tua.Dia akhirnya menemukannya dalam bentuk dewa fiksi, Urzkartaga, yang mengubah tubuh Minerva dan memberikannya kekuatan super tapi membuatnya menjadi haus darah dan memiliki tendensi untuk menjadi kanibal.Tak bisa melepaskan diri dari "anugerah" Urzkartaga, Cheetah sering mengubah rasa malu dan kebencian pada dirinya sendiri menjadi kebencian pada Wonder Woman, menyalahkan Diana karena mendorongnya untuk melakukan perjalanan mencari dewa dan tidak menyelamatkannya dari dirinya sendiri.Di tangan penulis yang berkualitas, Cheetah menjadi villain yang menarik. Cheetah bisa menjadi villain yang sangat berbahaya.(MMI)