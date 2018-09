Apa Ketakutan Terbesar Hulk?

Jakarta: Dalam adegan pembuka Avengers: Infinity War, penonton melihat bagaimana Hulk dikalahkan oelh Thanos. Alhasil, Hulk menolak untuk ikut bertarung dengan Avengers sepanjang film, membuat para fans berpikir bahwa dia takut akan Thanos sang Mad Titan.



Namun, aktor Hulk, Mark Ruffalo mengatakan bahwa ketakutan terbesar Hulk bukanlah Thanos. Hal ini telah dia diskusikan dengan Sutradara Joss Whedon bertahun-tahun sebelum Infinity War dirilis. Satu hal yang palign ditakutkan oleh Hulk adalah Bruce Banner, alter ego-nya sendiri, lapor CBR.

"Ada konflik yang terus memanas antara Banner dan Hulk yang telah berlangsung sejak awal," kata Ruffalo dalam The Marvelists: The MCU Podcast."Dan fokus dari permasalahan itu ada pada pertanyaan yang pernah Joss Whedon tanyakan pada saya ketika Hulk terkena fairy dust dari Scarlet Witch di Avengers: Age of Ultron, Joss bertanya, 'Apa yang Hulk takutkan?'""Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk saya jawab karena apa yang ditakutkan oleh makhluk paling kuat, paling menakutkan di alam semesta? Dan saya kemudian sadar, itu Banner," katanya."Satu-satunya hal yang Hulk takutkan adalah Banner dan itulah yang coba kami tunjukkan sejak Age of Ultron. Kami menunjukkannya di Thor: Ragnarok dan hal ini terus ditunjukkan di Infinity War dan Avengers 4."Ini mungkin terdengar mengejutkan. Bagaimana bisa Hulk takut pada Banner, yang hanyalah seorang manusia biasa?Namun, orang-orang percaya, dia takut pada Banner karena dia tidak ingin dijadikan senjata oleh Avengers lagi. Karena itulah, dia menolak untuk keluar dan membantu Banner dalam Infinity War.Penulis skenario Infinity War juga menjelaskan alasan Hulk tidak mau membantu Avengers . Dia tidak takut pada Thanos, dia hanya tidak ingin Banner menggantungkan diri padanya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.(MMI)