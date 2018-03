Dora Milaje akan Diadaptasi ke Seri Komik Pendek

Jakarta: Dora Milaje adalah salah satu daya tarik dari film Black Panther. Dora Milaje merupakan pasukan khusus wanita yang bertugas untuk melindungi Wakanda, negara fiksi di Afrika yang merupakan rumah dari Black Panther.



Minggu ini, Marvel mengumumkan bahwa Dora Milaje akan diadaptasi ke dalam komik 3 episode. Seri pendek tersebut akan ditulis penulis Black Panther: Long Live the King, Nnedi Okorafor.

Dora Milaje adalah pasukan khusus yang bertugas untuk melindungi Wakanda yang dipimpin oleh Jenderal Okoye.Dalam film Black Panther, Okoye membantu mata-mata Wakanda, Nakia ketika dia menemui masalah dalam misinya, membantu T'Challa untuk menangkap Ulysses Klaue, dan memiliki peran penting untuk membantu T'Challa mendapatkan kembali posisinya sebagai raja, lapor The Verge.Sejak Black Panther dirilis pada Februari lalu, banyak laporan yang membahas bagaimana Okoye merupakan salah satu karakter wanita tangguh yang ada dalam dunia superhero.Presiden Marvel Studios bahkan mengatakan bahwa dia tidak keberatan untuk menonton "tiga film action tentang Okoye."Marvel berusaha untuk menggali Dora Milaje lebih dalam melalui komik. Menurut Vogue, seri pendek baru ini akan bercerita tentang Okoye, Ayo dan Aneka saat ketiganya bertemu dengan karakter-karakter Marvel lainnya dalam usaha mereka untuk melindungi Wakanda.Dalam komik pertama, Wakanda Forever: The Amazing Spider-Man, ketiga Dora akan pergi ke New York dalam misi mereka untuk melindungi Wakanda. Di sana, mereka akan bertemu dengan Spider-Man. Komik ini akan diterbitkan pada akhir Juni.Komik kedua, Wakanda Forever: X-Men akan dirilis pada bulan Juli sementara buku terakhir Wakanda Forever: AVengers akan diterbitkan pada Agustus.Kepada Vogue, Okorafor berkata bahwa seri komik pendek ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan bagaimana Dora Milaje bekerja mandiri dan tidak selamanya ada di bawah bayang-bayang kerajaan. Dia juga ingin fokus untuk menunjukkan sisi manusawi dari para karakter dan tidak hanya kemampuan mereka untuk bertarung.(MMI)