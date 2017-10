Komikus Jepang Sindir Rencana Adaptasi Anime Your Name oleh Holywood

Metrotvnews.com: Beberapa waktu yang lalu, Paramount Pictures dan J.J. Abrams dilaporkan akan bekerja sama membuat film adaptasi dari Kimi no Na wa atau Your Name, yang merupakan salah satu film anime terpopuler di Jepang.



Reaksi dari para penggemar anime tersebut pun beragam, namun sebagian besar menolak pembuatan film tersebut karena takut menjadi gagal seperti film adaptasi anime lain yang dibuat Holywood.

Respons juga datang dari pelaku industri kreatif Jepang. Baru-baru ini, seorang mangaka (pembuat komik Jepang) bernama yokoyama_bancho membuat komik pendek yang menyindir rencana pembuatan film Your Name versi Holywood. Menurut RocketNews24, yokoyama_bancho merilis karya sindirannya tersebut di akun Twitter resminya.Dalam sindirannya, diperlihatkan dua karakter utama Your Name yaitu Taki Tachibana dan Mitsuha Miyamizu. Namun, bukannya digambar sebagai orang Jepang seperti anime-nya, yokoyama_bancho malah menggambarkan keduanya sebagai orang Amerika Serikat. Taki diperlihatkan sebagai pria kulit putih dari New York, sedangkan Mitsuha sebagai wanita kulit hitam asal New Orleans.Dari apa yang digambarkan oleh yokoyama_bancho, semua kontennya memang sepertinya sengaja ditujukan untuk mengkritik Holywood yang beberapa kali membuat film adaptasi dari anime dan selalu gagal. Salah satu penyebab kegagalannya adalah karena Holywood suka mengganti karakter anime yang merupakan orang Jepang dengan aktor dari Amerika Serikat.Beberapa film adaptasi yang mengalami kegagalan tersebut di antaranya adalah Dragon Ball Evolution, Ghost in The Shell, dan yang terkini adalah serial Death Note di Netflix.Your Name, yang dikategorikan sebagai cerita fiksi ilmiah bercampur dengan unsur romantis, bercerita tentang seorang remaja laki-laki dan peremuan dari kawasan yang berbeda di Jepang. Keduanya menemukan bahwa mereka bisa saling bertukar tubuh.Makoto Shinkai menulis dan menyutradari film Your Name, yang menjadi film dengan pendapatan terbesar ke-4 di Jepang dan film anime dengan pendapatan terbesar secara global.Film tersebut berhasil mendapatkan USD355 juta (Rp4,8 triliun). Your Name juga dinominasikan sebagai film animasi terbaik di Japan Academy Prize ke-40.(MMI)