Superman Ingin Perankan Karakter The Witcher di Netflix?

Jakarta: Pemeran tokoh Superman, Henry Cavill dikabarkan sangat berniat memerankan tokoh utama The Witcher Geralt of Rivia, yang akhir tahun lalu disebut akan didapatasi ke serial dan diproduksi Netflix.



Diktuip dari IGN yang mewawancarai Cavill usai membintangi film terbaru Tom Cruise yakni Mission Impossible-Fallout dikethaui bahwa Cavill sangat mencintai seri game The Witcher.

"Saya sangat menyukai game The Witcher 3, game yang sangat bagus. Saya bahkan memainkan ulang semua serinya," ungkap Cavill. Saat ditanya keinginannya memerankan karakter Geralt dari game tersebut Cavill mengaku sangat menginginkannya."Bukunya juga sangatbagus, saya baru saja membacanya dan sangat menarik untuk dikoleksi," imbuh Cavill saat mengungkapkan dirinya telah membaca novel garapan Andrzej Sapkowski yang menjadi dasar dari game The Witcher 3.Cavill juga menyebutkan bahwa dia adalah penggemar game World of Warcraft (WoW) dan Skyrim. Bahkan sebelum membintangi Superman di tahun 2013, Cavill pernah tidak mengangkat telepon sutradara Zack Synder terkait tawaran bermain di film tersebut lantaran sedang asyik bermain game World of Warcraft.Rencana adaptasi game The Witcher 3 ke serial televisi diumumkan pertama kali di bulan Mei 2017. Serial ini akan bersumber dari delapan novel garapa Sapkowski serta versi game yang digarap developer CD Projekt Red.Untuk membuat film itu, Netflix juga akan bekerja sama dengan perusahaan asal Polandia, Platige Films. Anda mungkin tidak familier dengan nama tersebut, perusahaan itu bertanggung jawab atas video cuplikan Witcher 3 "The Trail" dan juga membuat sinematik dari Halo 5: Guardians.Seri TV dari The Witcher dalam bahasa Polandia pernah tayang pada 2002. Namun, sejauh ini, hanya itulah adaptasi dari The Witcher. Film The Witcher sempat dikabarkan akan tayang pada 2017, meski hal itu tidak pernah terealisasi.(MMI)