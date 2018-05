Ribuan Bayi di AS Punya Nama Karakter Marvel

Jakarta: Popularitas Marvel Studios kini sedang ada pada puncaknya. Karena itu, tidak heran jika banyak orangtua di Amerika Serikat yang memberikan nama dari karakter-karakter Marvel untuk bayi mereka.



Studi baru dari Social Security Administration AS menunjukkan bahwa 1.000 nama bayi paling populer dari tahun lalu. Dalam daftar tersebut, ada beberapa nama baru yang cukup mengejutkan.

Nama asli dari karakter seperti Spider-Man, Black Widow dan bahkan sebagian dari anggota Guardians of the Galaxy masuk ke dalam daftar tersebut. Nama-nama dari franchise Thor -- seperti Loki dan Valkyrie -- juga masuk ke dalam daftar.Menurut CBR, dari nama Marvel yang masuk dalam daftar, Parker adalah nama yang paling banyak digunakan. Nama asli dari Spider-Man itu digunakan pada 5.833 bayi -- 1.487 bayi perempuan dan 4.346 bayi laki-laki.Kemungkinan, nama Parker menjadi semakin banyak digunakan setelah kemunculan Spider-Man dalam Captain America: Civil War yang tayang pada 2016.Menariknya, nama yang paling populer kedua adalah Wade, yang merupakan nama asli dari Deadpool. Nama tersebut diberikan pada 899 bayi laki-laki tahun lalu.Sementara menurut Metro, nama Natasha digunakan pada 355 bayi perempuan, Pepper pada 121 bayi perempuan dan 7 bayi laki-laki serta Banner digunakan pada 39 bayi laki-laki.Satu hal yang aneh adalah ada orangtua yang menamai anaknya Rocket. Nama dari anggota Guardians of the Galaxy itu digunakan pada 9 bayi perempuan dan 28 bayi laki-laki.Selain itu, nama Marvel juga digunakan pada bayi yang lahir tahun lalu. Tidak hanya itu, tahun lalu, ada enam bayi yang mendapatkan nama Hawkeye.