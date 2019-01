Ultima Thule Punya Bentuk Seperti Manusia Salju

Jakarta: Pada tahun baru, pesawat New Horizons milik NASA melewati objek luar angkasa misterius yang ada di bagian terjauh dari tata surya.



Batu luar angkasa yang dinamai (486958) 2014 MU69 itu lebih dikenal dengan nama Ultima Thule. Ia terletak 6,5 miliar kilometer dari Bumi dan 1,6 miliar kilometer dari Pluto, menjadikan Ultima Thule sebagai objek terjauh yang pernah diamati oleh manusia, lapor Business Insider.

New Horizons mengambil ratusan foto ketika ia terbang dengan kecepatan 51 ribu kilometer per jam. Kemarin, para peneliti NASA dengan bangga memamerkan foto-foto yang mereka ambil."Bentuknya seperti manusia salju," kata Alan Stern, pemimpin misi New Horizons, menjelaskan bentuk dari Ultima Thule dana konferensi pers pada hari Rabu. Stern menjelaskan bahwa MU69 terlihat seperti dua objek berbeda yang kini menjadi satu.Jeff Moore, ahli geologi planet dan salah satu peneliti dalam misi New Horizons, berkata bahwa kemungkinan, dua objek yang membentuk MU69 saling menabrak satu sama lain pada kecepatan beberapa mil per jam, seperti ketika Anda hendak memarkir mobil."Jika Anda menabrak mobil lain pada kecepatan itu, Anda bahkan mungkin tidak perlu meminta asuransi," katanya.Para peneliti mengatakan bahwa MU69 adalah komet bi-lobat yang tidak pernah mendekati matahari. Saat ini, objek yang lebih besar disebut sebagai "Ultima", sementara bagian yang lebih kecil disebut "Thule".(MMI)