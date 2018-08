ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4, Tetap Menggiurkan

Jakarta: Tahun lalu saat AMD merilis jajaran prosesor AMD Ryzen generasi pertama Medcom.id sudah sempat menjajalnya dengan motherboard ASRock X370 Fatal1ty Gaming K4. Hasilnya cukup memuaskan.



Kini ASRock kembali menyediakan generasi penerus motherboard premium mereka dengan chipset X470 untuk prosesor AMD Ryzen generasi kedua seri tertingginya.

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400MHz (2x8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-TOP-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM850X Monitor ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ 27AQ Mouse Logitech G903, Logitech G603 Keyboard Logitech G610 Orion, Logitech G13 Headset Logitech G430, Logitech G633

Pengujian PCMark 10 3DMark Fire Strike Cinebench R15 (single) Cinebench R15 (multi) Skor 5478 17380 171 1711

ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 Plus Desain terlihat premium

Fitur lengkap

I/O Port lengkap

Performa memuaskan Minus Tidak tersedia built-in modem WiFi

Sedikit berbeda dengan seri X370 yang memiliki warna merah, ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 hadir dengan warna hitam putih di atas PCB hitam yang dihias beberapa garis diagonal berwarna abu-abu.Desain cover dan heatsink motheboard ini masih dengan ukuran yang besar, tapi punya bentuk yang jauh lebih menarik serta dihiasi potongan yang membuatnya terlihat gagah.Bagian penutup motherboard ini masih digoreskan logo ASRock Fatal1ty. Namu,n di seri X470 Anda juga akan menemukan LED RGB di cover panel I/O Port dan area komponen audio.Mengingat ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 merupakan motherboard segmen gaming kelas premium, sudah bisa diprediksi bahwa fitur yang akan Medcom.id jumpai tergolong sangat lengkap.ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 hadir dengan 12 Power Phase serta konektor power jenis 24 pin dan 8 pin untuk mendukung kebutuhan overclocking yang lebih stabil.Untuk fitur slot RAM, ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 menyediakan empat slot RAM DDR4 kapasitas maksimal 64GB berteknologi Dual Channel yang mendukung kecepatan hingga 3466+ dalam mode overclock serta mendukung jenis ECC, non-ECC, dan un-buffered memory.Soket yang digunakan adalah AMD AM4, sehingga masih kompatibel dengan prosesor dari seri AMD Pinnacle Ridge, Raven Ridge, dan Summit Ridge.Kemudian untuk slot PCIe kebutuhan kartu grafis ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 menyediakan dua slot PCIe 3.0 x16 yang didesain menggunakan steel plate untuk membuat slot tersebut kuat menahan beban dari dua kartu grafis.Tidak ketinggalan kedua slot ini sudah mendukung AMD Quad CrossFireX dan NVIDIA Quad SLI. Ditambah motherboard ini juga masih menyediakan empat slot PCIe 2.0 x1 untuk kebutuhan lainnya.Kemudian di sisi opsi penyimpanan, ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 menyediakan enam port SATA3 6Gbps yang mendukung fitur RAID dan masih ditambah dua slot soket M.2 yang salah satunya adalah soket Ultra M.2 sehingga menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar dan cepat.Kemudian salah satu bagian yang cukup penting adalah terdapat LED POST/DEBUG yang memudahkan penggunanya untuk mengetahui problem yang dialami motherboard saat digunakan tanpa casing.Pada panel I/O Port, ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 kami menemukan ASRock telah menyediakan satu port USB 3.1 Gen2 Type A, satu port USB 3.1 Gen2 Type C, enam port USB 3.1 Gen1, satu port HDMI, satu port RJ45 LAN Gigabite Ethernet, dan satu set port Audio 7.1 Channel yang didukung Realtek ALC1220.Medcom.id melakukan pengujian performa ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 dalam mendukung prosesor AMD Ryzen 7 2700X dengan kartu grafis ASUS ROG Strix RX Vega 64 8GB.Dalam pengujian sintetis menggunakan beberapa software standar pengujian Medcom.id, tercatat bahwa prosesor AMD Ryzen 7 2700X berduet ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 mampu menghasilkan performa yang sangat baik. Dalam pengujian PCMark 10 berhasil mendapatkan skor 5.478 yang artinya mampu mendukung kebutuhan multitasking.Lalu dalam pengujian 3DMark Fire Strike, AMD Ryzen 7 2700X dan ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 terpantau memperoleh skor 17.380.Pengujian selanjutnya menggunakan software Cinebench R15 untuk mengetahui kecepatannya melakukan rendering, prosesor AMD Ryzen 7 2700X dan motherboard ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 mampu menyajikan skor tinggi di mode Multi Thread dan Single Thread.Kemudian Medcom.id melakukan pengujian untuk memainkan game kelas AAA dengan konfigurasi tampilan grafik tertinggi atau ultra di resolusi 1920 x 1080.Hasilnya, tiga game yang dimainkan yakni The Witcher 3, Far Cry 5, dan Ashes of Singularity: Escalation mampu berjalan dengan rata-rata framerate di atas 30fps dan tertinggi menembus lebih dari 60fps.ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 memiliki desain yang sebetulnya sangat bagus, hadir dengan warna putih, hitam, dan abu-abu. Ini berbeda dengan motherboard gaming yang sangat bermain dengan warna dan tampilan.Namun, melihat desainnya saja, ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 bukan motherboard segmen menengah apalagi entry-level. Dari fitur yang disediakannya juga tergolong sangat lengkap sesuai dengan kelasnya dan sangat pas dipadukan dengan seri tertinggiUntuk harganya, ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4 dibanderol di harga lumrah dijumpai di kelas motherboard X470 yakni di angka Rp2,7 juta. Motherboard ini belum hadir dengan built-in WiFi yang tentunya akan cukup membantu penggunanya yang enggan menarik kabel LAN ke PC mereka.(MMI)