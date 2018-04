Acer Nitro 5, Terjangkau tapi Masih Oke

Jakarta: Semakin populer pasar laptop gaming di Indonesia membuat beberapa vendor mencoba menyajikan jajaran laptop dengan spesifikasi kebutuhan gamer yang disesuaikan dengan isi dompet.



Acer termasuk yang melakoni strategi tersebut dengan menghadirkan varian dari laptop Acer Nitro 5. Kali ini Medcom.id kedatangan Acer Nitro 5 dengan model AN51-51-58XY. Perlu diingat bahwa Acer Nitro 5 model number tersebut memiliki spesifikasi yang paling rendah di antara varian Acer Nitro 5.

Desain

Performa

Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) Ukuran Layar 15,6 inci resolusi FHD (1920x1080) CPU Intel Core i5-7300HQ GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB RAM 8GB up to 32GB Storage 1TB HDD Bobot 2,7kg Harga Rp10 juta

8 Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) Plus Desain tampilan menarik

Kapasitas memori penyimpanan cukup besar

Bisa memainkan game kelas AAA di kualitas grafis normal

Harga yang sangat terjangkau untuk laptop gaming entry level Minus Desain bodinya yang masih tergolong tebal

Posisi trackpad yang kurang ke tengah dan tactile

Daya tahan baterai yang standar

Mengapa? Karena dua varian Acer Nitro 5 lainnya hadir dengan prosesor Intel Core i,7 sedangkan Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) hadir dengan prosesor Intel Core i5-7300HQ. Melihat prosesornya, boleh dibilang bahwa laptop Acer Nitro 5 ini tergolong sebagai laptop gaming entry level.Hal ini semakin ditegaskan dengann jenis kartu grafis yang digunakan yakni NVIDIA GeForce GTX 1050 dengan VRAM 4GB GDDR5.Melihat desainnya, Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) memiliki tampilan yang sama seperti varian Acer Nitro 5 yang menggunakan prosesor tertinggi. Opini kami, desain laptop ini sebetulnya masih mengekor seri Acer Aspire VX 15 , yakni desain tebal dengan aksen merah di beberapa bagian termasuk keyboard dan backlit.Apabila tidak percaya, Anda bisa membandingkannyay dengan Acer Aspire VX yang pernah Medcom.id ulas sebelumnya. Meskipun bulky, kami menilai desainnya masih terbilang trendi dengan material yang lebih kukuh. Ketebalannya sekitar 2 cm tapi bobotnya yang hanya 2,7kg tergolong masih normal namun tidak ringan.Singkatnya, ukuran dengan bobot yang dibawanya masih sangat wajar bagi sebuah laptop gaming yang hadir dengan layar 15,6 inci resolusi Full HD (1920x1080). Ukuran dan resolusi tersebut bagi kami sudah cukup memadai untuk kebutuhan gaming maupun produktivitas.Beralih ke bagian dalamnya, tersedia keyboard yang sama seperti Acer Aspire XV, terdapat aksen merah pada tombol WASD dan bingkai trackpad. Sayangnya backlit yang disediakan hanyya warna merah tanpa konfigurasi tingkat kecerahan dan kustomisasi ala backlit RGB.Tombol keyboard cukup tactile, meskipun bukan jenis keyboard mekanik seperti yang ditampilkan Acer pada Predator Triton 700 yang pernah kami ulas. Ukuran tombolnyya juga terbilang lega sehingga cocok untuk ukuran jari yang besar tapi deretan tombolnya sangat rapat sehingga sering terjadi salah ketik.Kekurangan juga kami temukan pada trackpad yang posisinya terlalu ke kiri, sehingga kadang tidak sengaja jari yang disiapkan pada tombol spacebar menyapukan permukaan trackpad. Selain itu, daya trackpad yang disediakan terasa berat.Untuk fitur yang tersedia, Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) masih memiliki fitur termasuk I/O port yang tidak berbeda dengan varian yang lebih tinggi. Pada bagian atas layar terdapat webcam resolusi 1280 x 720 yang juga dilengkapi mikrofon.Acer Nitro 5 tampaknya tidak terlalu bisa dipersonalisasi dengan absennya software gaming bawaan seperti, Acer Predator Sense yang ada di Predator Triton 700.I/O Port yang tersedia terbilang lengkap yakni satu port USB 3.0, satu port USB 3.1 Gen1 Type-C, dua port USB 2.0 lalu tidak ketinggalan terdapat lubang SD card reader.Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) dengan harga banderol sekitar Rp10 juta memang hadir dengan dapur pacu yang jelas menunjukkan bahwa laptop ini adalah laptop entry level.Dapur pacunya menggunakan prosesor Intel Core i5-7300HQ dengaan dukungan RAM DDR4 8GB yang bisa ditingkatkan hingga 32GbBdan kapasitas penyimpanan HDD 1TB. Kartu grafis yang digunakan adalah NVIDA GeForce GTX 1050 4GB.Sayangnya, Medcom.id belum pernah menerima dan mengulas laptop gaming yang hadir menggunakan prosesor Intel Core i5, sehingga kami tidak dapat melakukan komparasi. Kami tetap melakukan pengujian sintetik dengan software benchmark.Hasil pengujian benchmark sintetik yang kami peroleh, Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) tergolong memiliki kinerja yang cukup baik untuk laptop yang ditenagai Intel Core i5 dan kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB.Beralih ke pengalaman gaming, laptop ini memang bisa menjalankan game AAA seperti The Witcher 3: Wild Hunt, Ghost Recon: Wildlands, dan Ashes of Singularity dikualitas grafis rata kanan alias Ultra, dengan catatan framerate tidak menyentuh di atas 30fps apalagi 60fps.Bagi gamer yang tidak terlalu mempersalahkan framerate yang tidak tinggi dan mungkin rela menurunkan konfigurasi kualitas grafis pada game demi mencapai framerate lebih dari 30 fps atau 60fps, kami rasa Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) sudah cukup memuaskan.Kami masih sempat melakukan pengujian menggunakan game lain seperti Battlefield 1 dan Far Cry 5 di konfigurasi kualitas grafis tingkat normal. Hasilnya framerate di game Far Cry 5 mencapai titik tertinggi di 51fps, terendah 35fps dan rata-rata 43fps. Pada konfigurasi yang sama di Battlefield 1 tercatat framerate tertinggi di 80fps, terendah di 42fps dan rata-rata berjalan di 58fps.Sayangnya, performa gaming Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) yang tergolong cukup memuaskan dengan spesifikasi yang dibawanya tidak dibarengi dengan daya tahan baterai yang tahan lama. Baterai laptop ini hanya mampu bertahan hingga mendekati 3 jam dengan kondisi backlit yang menyala dan intensitas cahaya monitor di 75 persen.Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) memang bukan hadir untuk meramaikan laptop gaming dengan desain tipis sekaligus bobot ringan maupun laptop yang adu spesifikasi rata kanan alias ultra sekaligus harga yang selangit.Di balik desainnya yang tebal dan berat, laptop ini masih memiliki tampilan yang menegaskan bahwa dia adalah laptop gaming dengan tampilan aksen merah yang sangat sederhana tapi pasti menarik perhatian orang di sekitarnya.Bicara dapur pacu, harus diakui Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) menyajikan spesifikasi di kelas entry level. Namun, melihat kepopuleran laptop gaming saat ini di Indonesia dengan anggapan bahwa harganya selangit maka laptop ini bisa menjadi solusinya.Dibanderol di harga sekitar Rp10 juta jelas Acer Nitro 5 (AN51-51-58XY) patut dilirik karena laptop ini adalah jawaban bagi mereka yang menginginkan laptop gaming namun belum mampu menyediakann uang hingga belasan apalagi puluhan juta.(MMI)