Evercoss Winner Y Star Plus, Ponsel Rp1 Juta yang Tahan Banting

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebagai negara dengan populasi terbanyak nomor 4, Indonesia merupakan pasar yang besar, menarik untuk perusahaan pembuat smartphone. Belakangan, banyak merek asing, terutama asal Tiongkok, yang berusaha untuk masuk ke pasar smartphone Indonesia.



Namun, tetap ada produsen lokal yang berusaha untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan itu. Evercoss adalah salah satunya. Mereka meluncurkan Winner Y Star pada bulan Juni lalu. Ketika itu, smartphone ini diusung sebagai smartphone berharga terjangkau dengan desain premium. Bagaimana performanya?



Desain

Software & Antarmuka

Kamera & Video

Performa & Baterai

Kesimpulan

Evercoss Winner Y Star Prosesor MediaTek MT6735 quad-core @1.25GHz RAM 2GB OS Android 7.0 Nougat Memori Internal 16GB Kamera Depan 8MP, Belakang 8MP Baterai 2.450 mAh Layar 5 inci (1.280 x 720piksel) Harga Rp1.299.000

Evercoss Winner Y Star 8

Sudah menggunakan Android Nougat

Sudah dilengkapi dengan pemindai sidik jari

Harga terjangkau

Tahan banting Layar yang terasa kurang responsif

Banyak bloatware