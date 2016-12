GIGABYTE Radeon RX 480 G1 Gaming, Tekankan Pendinginan

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski telah dirilis cukup lama, perlu diakui kartu grafis Radeon RX 480 merupakan salah satu kartu grafis terkini yang paling menarik di pasar saat ini. Pasalnya, kartu grafis ini masih hadir dengan performa yang mumpuni serta dibanderol dengan harga yang tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan kompetitornya. Tidak hanya itu, RX 480 juga merupakan salah satu jajaran kartu grafis paling terjangkau yang telah mendukung teknologi virtual reality.



Salah satu kartu grafis Radeon RX 480 yang telah hadir di pasar saat ini adalah GIGABYTE Radeon RX 480 G1 Gaming. Sesuai dengan namanya, kartu grafis ini merupakan bagian dari keluarga G1 Gaming, yaitu salah satu jajaran produk gaming premium dari GIGABYTE. Sebagai salah satu produk premium, RX 480 G1 Gaming tentu hadir dengan sederet keunggulan dibanding dengan kompetitornya. Apa saja keunggulan tersebut?

GIGABYTE RX 480 G1 Gaming Chipset Polaris Memori 8GB GDDR5 Boost Clock 1290 MHz Memory Clock 8000 MHz Interface 256-bit Harga Rp4,4 juta

Pre-overclocked

Dingin Harga cukup tinggi

Performa tidak jauh berbeda dengan kompetitor

Sama seperti kartu grafis G1 Gaming lainnya, RX 480 G1 Gaming hadir dengan sistem pendingin khusus yaitu WINDFORCE 2X. Sistem pendingin tersebut memanfaatkan dua kipas berukuran 90mm yang memiliki desain khusus. Desain tersebut dinamakan Blade Fan Design yang diklaim mampu meningkatkan aliran udara hingga 23 persen sehingga membuat pendinginan lebih optimal.Didukung dengan heatpipe dan sistem heatsink khusus, kartu grafis ini dikatakan mampu menghadirkan kapasitas pendinginan hingga 29 persen lebih baik daripada versi reference.GIGABYTE juga menambahkan "bumbu" khusus ke dalam kartu grafis ini, yaitu 3D Active Fan. Teknologi tersebut memungkikan kipas hanya berjalan saat suhu kartu grafis telah mencapai batas yang ditentukan. Anda juga bisa melihat status kipasnya melalui indikator khusus di samping bodinya. Indikator tersebut juga bisa diatur warnanya sesuai keinginan Anda.RX 480 G1 Gaming juga memiliki bodi yang kokoh. Bagian kipasnya dibalut dengan bodi khusus yang memiliki struktur yang terlihat sangat kuat. Selain itu, terdapat juga backplate terbuat dari metal untuk melindungi bagian belakng kartu grafis ini.Setelah dilakukan berbagai pengujian, RX 480 G1 Gaming ternyata memiliki performa di atas RX 480 versi reference. Meski demikian, skor performanya tidak jauh berbeda dengan kompetitor lainnya. Diuji menggunakan 3DMark Fire Strike, RX 480 G1 Gaming berhasil memperoleh skor 10.976 poin atau sekitar 500 poin lebih unggul dari versi reference-nya.Sementara saat diuji menggunakan berbagai game, mulai dari The Witcher 3, GTA V, Star Wars Battlefront, Ashes of The Singularity, Far Cry Primal, dan Rise of The Tomb Raider, kartu grafis ini berhasil menghadirkan rata-rata framerate di 45 hingga 60 fps.Meski performanya berada di rata-rata kartu grafis RX 480 versi non-reference, yang paling menarik dari RX 480 G1 Gaming adalah sistem pendinginnya yang tergolong sangat baik. Sistem pendingin WINDFORCE 2X terbukti mampu menjaga terperatur chip grafis di dalam kartu grafis ini selalu berada di level aman dan kami sama sekali tidak merasakan adanya gangguan performa apapun ketika menggunakan kartu grafis ini.Meski performanya mirip dengan kompetitornya, GIGABYTE RX 480 G1 Gaming masih mampu tampil berbeda. Kartu grafis ini memiliki sistem pendingin yang mumpuni dan mampu menjaga suhu komponennya agar selalu berada di level aman.Harganya memang cukup mahal, yaitu berada di kisaran Rp4,4 juta. Kartu grafis ini tetap cocok bagi Anda yang sedang mencari alternatif kartu grafis untuk VR yang memiliki performa pendinginan di atas rata-rata.(MMI)