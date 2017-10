WD My Passport Ultra 2017, Cocok Untuk Penggunaan Sehari-Hari

Metrotvnews.com, Jakarta: Di zaman serba digital saat ini, keberadaan media penyimpanan berkapasitas besar memang sangat dibutuhkan. Mudahnya akses ke berbagai konten multimedia membuat hampir setiap pengguna internet membutuhkan penyimpanan ekstra untuk menyimpan berbagai file yang diunduhnya. Salah satu solusinya adalah menggunakan hard disk eksternal.



Hard disk eksternal memang masih sangat populer di Indonesia. Selain harganya yang masih cukup terjangkau, hard disk eksternal juga menawarkan kapasitas yang lebih besar ketimbang kartu memori atau flash disk. Itulah mengapa Western Digital masih memproduksi perangkat tersebut. Salah satu varian terbarunya adalah WD My Passport Ultra 2017.

WD My Passport Ultra 2017

Bentuk ringkas

Mudah digunakan

Pilihan warna banyak

Cukup terjangkau Fungsi dan fitur tidak berbeda dari seri sebelumnya

Performa rata-rata

My Passport Ultra 2017 merupakan generasi terbaru hard disk My Passport yang sudah ada sejak cukup lama. Berbeda dengan seri sebelumnya, My Passport Ultra 2017 tampil dengan berbagai varian warna. Ada enam warna yang disediakan oleh WD kali ini, mulai dari hitam yang merupakan warna standar dan sudah ada sejak varian My Passport dirilis, hingga menyala seperti biru, kuning, orange, dan merah.Selain memiliki variasi warna yang cukup banyak, My Passport Ultra 2017 juga memiliki desain baru. Setengah dari bodinya kini memiliki tekstur bergelombang, membuatnya semakin elegan. Sayang, fungsinya tidak bertambah. My Passport Ultra 2017 masih sama dengan pendahulunya dan masih tidak dilengkapi dengan fitur baru.My Passport Ultra 2017 yang kami jajal merupakan varian berkapasitas 1TB. Jujur saja, performanya juga masih berada di rentang standar hard disk eksternal lainnya. Hal tersebut bisa terlihat dari hasil uji kami menggunakan aplikasi CrystalDiskMark 5.2.1 yang menghasilkan kecepatan baca dan tulis tidak terlalu cepat, namun juga tidak terlalu lambat.Hard disk eksternal ini juga dibekali dengan aplikasi khusus untuk manajemen file meski bagi kami tidak terlalu berguna dan jarang digunakan.Dibanderol seharga Rp1 jutaan untuk kapasitas 1TB, My Passport Ultra 2017 masih cukup kencang untuk penggunaan sehari-hari. Ia masih bisa mentransfer data dengan cukup cepat karena telah menggunakan USB 3.0. Namun, bagi Anda yang menginginkan kecepatan transfer data lebih kencang atau lebih tahan banting, Anda bisa memilih varian hard disk eksternal lainnya.(MMI)